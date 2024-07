Che colpo di scena. Grande cambiamento prima delle partite di Parigi. Cosa dice Gerbic?

L’informazione è stata presentata nello studio Polsat Sport Prima della partita tra Polonia ed Egitto presso il monumento a Hubert Wagner.

Nuovo sistema per l’utilizzo di un giocatore aggiuntivo Significa aprire una nuova prospettiva per Bartłomiej Bołądź, che era elencato come giocatore di riserva. In caso di scarse prestazioni di Bartosz Kurek o Łukasz Kaczmarek, probabilmente verrà incluso nella squadra nazionale polacca.

Grbik ha preso una decisione importante. La Federazione Internazionale di Pallavolo cambia le regole della competizione a Parigi

– Voglio confermartelo, se lo desideri Jakub Popivczak, Bartosz Bednorz e Bartlomiej BoldsNon saremo più deboli di così. “Meritano di essere in squadra alle Olimpiadi, hanno la qualità necessaria, si sono allenati incredibilmente, si sono comportati da professionisti e sono stati a mia disposizione indipendentemente dalle circostanze – ha detto in una conferenza stampa l’allenatore dei Biancorossi, Nikola Grbic recente intervista con TVP Sport.

Voglio sottolineare che se avessi scelto Jakub Popivczak, Bartosz Bednorz o Bartlomiej Bolds, non saremmo stati più deboli per questo. Meritano di far parte della squadra olimpica. ~Nicola Grbic

L’allenatore serbo ha annunciato la lista dei 12 giocatori che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi e il nome del sostituto Solo una settimana dopo la fase finale del torneo della Nations League a Lodz . Il rinvio della decisione principale non ha influito sull’atmosfera che circondava la squadra, che non era nascosta non solo dagli osservatori esterni, ma anche dai giocatori stessi.

Il torneo, iniziato oggi, rappresenta la fase finale della preparazione dei giocatori di pallavolo polacchi ai Giochi Olimpici di Parigi. La vincente di Grbic affronterà anche Germania e Slovenia. La competizione termina domenica

Nikola Grbic: Annunciare la squadra per le Olimpiadi è stata la decisione più difficile della mia carriera da allenatore/PulsatSport/PulsatSport

Tomasz Fornal e Bartlomiej Boldge /Yaser Yilmaz