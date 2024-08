Se chiedi al Segretario generale della NATO la decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan Ancora più preoccupante, potrebbe riferirsi all’acquisto di sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia. Tuttavia, l’alleanza si trova ad affrontare un problema più grande quando si tratta delle relazioni tra Ankara e Mosca, in particolare della centrale nucleare di Akkuyu, afferma l’autore dell’articolo.

La costruzione è iniziata nel 2018

Costruisci questo La prima centrale nucleare in Türkiye È stato lanciato nel 2018 nella provincia di Mersin. La struttura è stata ufficialmente inaugurata lo scorso anno. Alla fine, la centrale elettrica, costruita dall’azienda statale russa Rosatom, fornirà circa il 10%. Energia consumata nel paese.

Mentre leggiamo, Russia Rimane il proprietario di maggioranza della struttura e si assume i rischi associati al suo finanziamento, funzionamento e costruzione.

“Programma completo di Mosca”

“Il pacchetto completo di Mosca comprende la costruzione, il funzionamento, la formazione del personale e lo smaltimento delle attrezzature usate carburante Centrale nucleare ed eventuale smantellamento: tutto questo è molto allettante per un principiante del nucleare Turchia“- ha confermato l’esperto.

Lei ha aggiunto che tali contratti comportano costi elevati per la Russia, motivo per cui Mosca li ha utilizzati solo per la centrale di Akkuyu e non vuole utilizzare nuovamente questa soluzione. Forse, comunque Vladimir Putin Ha deciso che i vantaggi derivanti dalla presenza di infrastrutture critiche in un paese della NATO superavano i rischi finanziari. “E penso che avesse ragione”, ha detto l’autore.

Secondo lei “milioni di residenti locali” sono preoccupati per la mancanza di trasparenza sull’intero processo di costruzione dell’impianto, per i rischi ambientali e gli scarsi risultati. Rosatomo In termini di sicurezza.

Il contratto unì Russia e Turchia per un secolo

Un progetto osteggiato da Türkiye opposizioneIl suo obiettivo, secondo l’annuncio di Erdogan, era quello di rendere la Turchia indipendente nel campo energetico, soprattutto dalla Russia. Tuttavia, in realtà, il contratto si riferisce Akuyo Ha collegato la Turchia e la Russia nel secolo successivo, abbracciando un ciclo operativo di 60 anni e quindi un processo di smantellamento.

Secondo l’accordo governativo tra Mosca e Ankara, le forze che saliranno al potere dopo il governo di Erdogan non potranno minare l’accordo sulla centrale elettrica.

Ha aggiunto: “Ciò significa che la Russia, nota per l’utilizzo dell’energia come arma geopolitica, avrà il controllo diretto sulla regione Infrastruttura strategica di uno stato membro della NATO Per cento anni, indipendentemente da chi è al potere”, ha osservato l’autore, che è a capo del programma sulla Turchia presso il Middle East Institute, un think tank americano.

La centrale elettrica si trova vicino a un’importante base aerea

Ha anche notato che la centrale elettrica si trova vicino a una base aerea IncirlikOspita testate nucleari della NATO ed è un centro di missione degli Alleati. Nelle vicinanze, nella città di Kurisik, c’è anche un radar della NATO.

L’autore ha notato che Türkiye potrebbe costruirne un altro Radar per la protezione delle centrali elettriche. Gli analisti temono che Mosca voglia gestirlo e portare i suoi soldati per proteggerlo.

Türkiye vuole costruire un’altra centrale elettrica

I partner occidentali restano in silenzio sulla questione Akkuyu. La Turchia vuole costruire una seconda centrale nucleare nella provincia settentrionale di Sinop e Mosca potrebbe essere ancora una volta responsabile della realizzazione del progetto. Lo scrittore ha chiesto di privare la Russia del suo vantaggio geopolitico e di pacificare la sua popolazione, e l’Occidente deve fare di più, ad esempio facendo pressione sulle banche di sviluppo affinché finanzino progetti di energia nucleare.