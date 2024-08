C’è un oceano d’acqua sotto la superficie di Marte

I dati ottenuti dal lander InSight della NASA hanno permesso agli scienziati di scoprire che c’è così tanta acqua in profondità sotto la superficie di Marte che potrebbe coprire l’intero pianeta con un oceano profondo da uno a due chilometri.

Anche se questa è una buona notizia per chi segue il destino dell’acqua del pianeta dopo che i suoi oceani sono scomparsi più di 3 miliardi di anni fa, il serbatoio non sarebbe di grande utilità per le future colonie su Marte.

L’acqua si nasconde in microscopiche fessure e pori nelle rocce della crosta media di Marte, a profondità comprese tra 11,5 e 20 chilometri sotto la superficie. Anche sulla terraferma, scavare una buca profonda un chilometro è una sfida enorme.

Questa scoperta indica, tra le altre cose, un altro luogo promettente per la ricerca della vita su Marte, se riusciamo a raggiungere questo serbatoio. Per ora, la sua presenza aiuta a rispondere a domande sulla storia geologica del pianeta.

“Comprendere il ciclo dell’acqua su Marte è fondamentale per comprendere l’evoluzione del clima, della superficie e dell’interno del pianeta”, spiega Vashan Wright dell’Università della California, San Diego, autore dello studio descritto in Proceedings of the National Academy of Sciences . (DOI 10.1073/pnas.2409983121).

“Un punto di partenza utile è determinare dove e quanta acqua è presente”, sottolinea.

Gli scienziati hanno utilizzato un modello matematico della fisica delle rocce, identico ai modelli utilizzati sulla Terra, per mappare i bacini idrici sotterranei e i depositi di petrolio.

Sono stati in grado di concludere che i dati sismici ottenuti da InSight potrebbero essere meglio spiegati assumendo la presenza di uno strato profondo di roccia ignea fratturata satura di acqua liquida.

La roccia ignea è un magma caldo e raffreddato, simile al granito della Sierra Nevada.

“La scoperta di un grande serbatoio di acqua liquida dà un’idea dell’antico clima di Marte o di come avrebbe potuto essere”, dice il professore. Michael Manga, uno degli scienziati.

“L’acqua è essenziale per la vita come la conosciamo. Non vedo motivo per cui un bacino sotterraneo non possa essere un ambiente abitabile. Questo è certamente il caso della Terra: le miniere profonde ospitano la vita, e il fondale oceanico ospita la vita. Non abbiamo trovato prove di vita.” “Su Marte, ma almeno abbiamo individuato un luogo che, in linea di principio, dovrebbe essere in grado di ospitare la vita.”

Secondo gli scienziati, molte formazioni diverse – canali fluviali, delta e sedimenti lacustri, nonché rocce modificate dall’acqua – supportano l’ipotesi che un tempo l’acqua scorresse sulla superficie del pianeta.

Tuttavia, questo periodo umido terminò più di 3 miliardi di anni fa, dopo che Marte perse la sua atmosfera.

Diverse sonde e lander furono inviati sul pianeta per verificare cosa fosse successo all’acqua. Il ghiaccio polare non può spiegare tutto e non si sa nemmeno se esista o esista già la vita su questo pianeta.

I nuovi risultati indicano che la maggior parte dell’acqua non è fuggita nello spazio, ma piuttosto è penetrata nella crosta terrestre.

Fonte: carta PAP

La NASA ha inviato il lander InSight su Marte nel 2018 per studiare la crosta, il mantello, il nucleo e l’atmosfera. Ha ottenuto informazioni preziose sull’interno di Marte prima che la missione finisca nel 2022.

“La missione ha ampiamente superato le mie aspettative”, afferma il professore. Manga. “Analizzando tutti i dati sismici raccolti da Insight, siamo stati in grado di determinare lo spessore della crosta, la profondità del nucleo, la sua composizione e persino imparare qualcosa sulla temperatura nel mantello”, afferma.

InSight ha rilevato terremoti su Marte, impatti di meteoriti e tremori provenienti da regioni vulcaniche che hanno prodotto onde sismiche, consentendo ai geofisici di studiare l’interno del pianeta.

Nel nuovo studio, gli scienziati hanno analizzato gli strati più profondi e hanno scoperto che la migliore spiegazione per i dati disponibili è la crosta centrale satura d’acqua, situata sotto la posizione del lander InSight.

Supponendo che la crosta sia simile in tutto il pianeta, il team sostiene che questa regione crostale centrale dovrebbe contenere più acqua di “la quantità proposta per riempire ipotetici antichi oceani marziani (PAP)”.

Marek Matacz

