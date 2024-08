Cambio leader del PiS? Simonsky: Sarà super emozionante

La Cattedra di Diritto e Giustizia sarà eletta durante il Congresso d’autunno. Anche se qualche mese fa aveva annunciato il suo ritiro dalla politica, tutto indica Jarosław Kaczyński come unico candidato.

– Se succedesse qualcos’altro, sarebbe un’iperbole – ha commentato la questione Tadeusz Cymański, ex deputato di questo partito, a Radio Danzica. – Se qualcun altro si fa avanti sarà uno scalpore, ha detto.

Come ha aggiunto Symanski, personalmente “non si aspetta” un’azione contro il presidente del PiS. Tuttavia, ha osservato che attualmente è “un po’ ritirato” e non ha mai fatto parte degli organi direttivi del PiS. – Comunque sono stato un osservatore e ho una lunga esperienza alle spalle. Ho visto molto. Concludendo questo argomento, penso che non dovremmo aspettarci alcuna eccitazione qui – ha detto.

– Questa è una conclusione scontata data la posizione e l’importanza di Jaroslav Kaczynski. Non credo che qui nessuno si sia fatto avanti. La legge è legge, sono passati anni, la gente ne parla e specula, ma Kaczynski “continua a correre” – sottolinea Tadeusz Cymański. Come ha aggiunto, il leader del PiS ha mostrato la sua forma durante le riunioni delle commissioni parlamentari. – Sicuramente non è stato facile per lui, perché aveva anche problemi di salute, ma la presidenza non era in pericolo – l’ex deputato.

Derlecki si appella al PiS, mettendo in guardia da “una folla di barbari”.

Il deputato del partito, Ryszard Derlecki, ha commentato sui social media l’imminente conferenza su Diritto e Giustizia in autunno. Nel suo post ha descritto la coalizione formata da Alleanza Civica, Sinistra e Terza Via come un “branco di barbari”.

“Prima che questa orda di barbari distrugga l’economia polacca, distrugga la scuola polacca, distrugga la ragion d’essere polacca, verranno ripristinate la legge e la giustizia?” – si chiede Derlecki.

Per evitare una situazione negativa, secondo il politico, il Congresso del PiS dovrebbe aprire al più presto la strada alla vittoria della Destra Unita.



