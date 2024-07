Caernarfon Town è l’avversario del Legia al secondo turno. Periodici di conferenze

Il Legia ha incontrato il suo avversario nel secondo turno delle qualificazioni alla Conference League. L’Esercito affronterà il Caernarfon Town FC (Galles), che ha vinto complessivamente (ai rigori) sui Crusaders FC (Irlanda del Nord) nella fase precedente del turno di qualificazione alla Coppa dei Campioni.

Partite del secondo turno. La Conference League si svolgerà il 25 luglio (Varsavia) e il 1 agosto (trasferta). A causa delle precedenti decisioni della UEFA, la partita si giocherà a Lazienkowska senza pubblico. Telewizja Polsat ha acquisito i diritti esclusivi per visualizzare e trasmettere in televisione il nuovo formato della Conference League per le prossime tre stagioni.

Il Caernarfon Town è una squadra del massimo campionato gallese, che dopo la stagione regolare si trovava al 6° posto con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte). Dopo la fase finale si è classificata quinta (41 punti, 11 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte). I rivali del Legia si sono assicurati la partecipazione agli spareggi della Conference League vincendo nelle qualificazioni (2-0 in semifinale contro il Cardiff Metropolitan University FC, 3-1 in finale contro il Penybont FC). Il capocannoniere del suddetto club nella stagione 2023/2024 aveva 27 anni Adam Davissegnando 16 gol.

1. Partita del primo turno. Conference League: Caernarvon Town FC – Crusaders FC 2-0 (2-0)

Owen (4° minuto), Clarke (37° minuto)

Cartellini gialli: Owen, Thomas, Z. Clark-O’Rourke, Laurie, R. Clark, Stuart, Offord

Caernarvon: McMullan – Owen, Sears, Mooney, Jones (11′ C. Williams) – Mendes, Gossett – Hill (71′ Downie), Thomas (80′ C. Williams), Lloyd – Z. Clark (80′ AV)

Crociati: Taaffe-Larmour, Ware, Blaney, Barr-Lowry, R. Clarke (71′ Vance), Kennedy (71′ Thelan) – Offord (46′ Leckie), Stewart (46′ Nixon), O’Rourke

2. Partita del primo turno della EL. Conference League: CRUSADERS FC – CAERNARFON TOWN FC 3:1 pd. A. 7:8

Kennedy (47 minuti), Larmour (49 minuti), Lowry (72 minuti) – Mendes (24 minuti)

Carne: Kennedy 1-0, Gossett 1-1, Forsythe 2-1, Mendes 2-2, Larmour 3-2, Owen 3-3, Boyd 4-3, Z Clarke 4-4, Thilan 5-4, Vu 5:5 , O’Rourke 6:5, McMullan 6:6, Lowry 7:6, Downey 7:7, Parr 7:7 (“undici” non utilizzato), Williams 7:7 (“undici” non utilizzato), Owens 7: 7 ( non usato come “undici”), Giovanni 7:8

Cartellini gialli: Larmour, Forsyth, Ware, Boyd

Crociati: Taaffe – Offord (78′ Boyd), Lowry, R. Clarke (69′ Tylan), Parr, Larmour-Ware, Leckie (78′ Owens), Blaney (35′ Forsyth), O’Rourke – Nixon (46′ Kennedy)

Caernarvon: McMullan – Owen, John, Sears, Mooney (102′ Downie) – Mendes, Gossett – Lloyd (102′ Evans), Thomas (102′ Williams), Hill (55′ Vo) – Z. Clark

La scorsa stagione, la squadra di Varsavia ha vinto la 14esima medaglia di bronzo nella storia del Campionato polacco, diventando l’ultima rappresentante polacca – dopo Jagiellonia Białystok, Oleszk Wrocław e Wisła Kraków – nelle qualificazioni alla Coppa dei Campioni. Il Legia sarà testa di serie in tutti i turni di qualificazione della Conference League.

