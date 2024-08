Bully è classificato su PS5 e Xbox Series

messaggio

20 agosto 2024, alle 18:10

Bully è classificato in base all’età nelle serie PlayStation 5 e Xbox Anche se questo è legato al debutto del gioco sul servizio GTA+, la versione originale è stata resa disponibile per PlayStation 2 e Xbox, con cui possiamo giocare grazie alla retrocompatibilità e all’emulazione.















Aggiornamento n. 2 (20 agosto, 18:10)

Rockstar Ha spiegatocon quali versioni del gioco Bullo I giocatori avranno accesso al servizio GTA+. La versione originale per PlayStation 2 sarà disponibile su PS4, giocata tramite un emulatore. Nell’ambito della compatibilità con le versioni precedenti, rilasceremo questo oggetto anche su PS5. Per quanto riguarda XSX/S e XOne vi aspettiamo Bullo: edizione borsa di studio Dalla prima Xbox e funziona con compatibilità con le versioni precedenti.

Aggiornamento n. 1 (19 agosto, 18:14)

Classificazione per età Bullo: edizione borsa di studio Su PS5 e XSX/S finito Anche in Australia. Ciò non fa altro che confermare la teoria secondo cui il gioco sarà disponibile da domani nella versione PlayStation 5 come parte del servizio GTA+. Sarà disponibile su Xbox Series Lo scopriremo presto.

Post originale (19 agosto, 11:23)

Bullo: edizione borsa di studio Ha ricevuto una classificazione in base all’età nella versione per console di nona generazione. Come ha notato Servizio Gematsuil Taiwan Digital Game Rating Committee ha aggiunto voci per questa produzione di Rockstar Games per le uscite su PlayStation 5 e Xbox Series





Non devi cercare lontano per trovare una spiegazione a questo mistero. Ad aprile, Rockstar Games lo ha annunciato Bullo: versione Canis Canem Sarà il prossimo titolo ad essere aggiunto al catalogo degli abbonamenti GTA+. Questo doveva essere un altro incentivo per provare questo servizio, insieme al primo Redenzione Red Dead E vari premi digitali.





Bullo Sarà disponibile in GTA+ domani (via Giochi Rockstar). Poiché il servizio permette di giocare a titoli offerti anche sulle console dell’attuale generazione, ciò spiegherebbe l’ingresso dell’agenzia di rating taiwanese.

Naturalmente puoi anche illuderti che questa sia in realtà una versione modificata. Tuttavia, ora è meglio non lasciarsi trasportare troppo da speculazioni entusiastiche.

“scuola JTAHa già conquistato i dispositivi mobili, e le voci parlano anche di un possibile seguito Ego prepotente. Poco dopo la première dell’originale grande furto d’auto (che non viene pubblicato spesso) ha ricevuto due parti principali e due spin-off, e “Six” uscirà l’anno prossimo.





