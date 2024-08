Black Legend: Wukong Performance Test – Unreal Engine 5 mostra gli artigli! Ottima grafica, ma requisiti hardware terribili

I giochi che utilizzano il motore Unreal 5 appaiono in numero crescente, grazie ai quali il tanto atteso aggiornamento grafico è già iniziato. Un esempio di questa tendenza è Black Myth: Wukong, testato oggi, che in alcuni punti sembra semplicemente eccezionale, avvicinando la vera qualità alle demo tecnologiche. Tuttavia, il progresso ottico è stato pagato con requisiti hardware molto elevati, che potrebbero presto diventare lo standard. Black Myth: Wukong sembra davvero sorprendente, ma la grafica potrebbe essere ulteriormente migliorata con il ray tracing completo, ma l’aggiornamento e il generatore di frame diventano compagni essenziali durante il gioco.

Autore: Sebastian Oktaba

Black Myth: Wukong è una produzione della società cinese Game Science, ed è fortemente ispirato alla mitologia del Regno di Mezzo e al romanzo Viaggio in Occidente, non particolarmente noto al pubblico occidentale. Quindi promette di essere un mix completamente originale. L’avventura prenderà le sembianze del Re Scimmia, che combatte contro le avversità, il destino e le creature ostili. Black Myth: Wukong è un gioco arcade in terza persona simile nel concetto a Soulslike, anche se meno severo in termini di punizione del giocatore in caso di fallimento, ovvero manteniamo l’esperienza dopo la morte. Tuttavia, il livello di difficoltà è elevato, soprattutto durante le battaglie con boss in evoluzione e mostri unici che incontriamo letteralmente ogni dodici minuti circa. Inoltre, sviluppiamo le nostre abilità, raccogliamo equipaggiamenti sempre più potenti, esploriamo il mondo, ecc. La produzione è per un solo giocatore.

Black Myth: Wukong è una produzione con un mondo originale e allo stesso tempo un solido gioco arcade, ma è la grafica ad attirare maggiormente l’attenzione. Il motore di Unreal 5 con tecnologia ray tracing lo rende uno dei giochi più belli della storia dell’intrattenimento digitale.

Mito nero: i requisiti hardware di Wukong sono suddivisi in sezioni di rasterizzazione e ray tracing. Puoi tranquillamente ignorare il problema del processore e della RAM, entrambi gli elementi non sono niente di speciale, perché l’onere principale del lavoro scrupoloso è stato trasferito sulle schede grafiche. La configurazione minima senza ray tracing include NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, che consente di eseguire al massimo 1920×1080 Medium, mentre per il profilo alto i requisiti salgono al livello di NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT. Se punti a una risoluzione molto elevata di 3840 x 2160, hai bisogno di una configurazione NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT. Il produttore non fornisce nemmeno i suggerimenti di AMD per le impostazioni del ray tracing; Concentrandosi esclusivamente sulle schede NVIDIAcon i modelli GeForce RTX 3060/4060/4080 Super elencati uno per uno. Il verde è decisamente più forte nella categoria ray tracing, ma la mancanza di equalizzazioni suggerite sembra un po’ strana…

minimo Raccomandato Ultra precisione 1920×1080 1920×1080 3840×2160 Impostazioni Mediazione Alto Molto alto Impostazioni RT SU SU SU Processore AMD Ryzen 5 1600 Ryzen55500 Ryzen55500 Processore Intel Core i5-8400 Core i7-9700 Core i7-9700 Scheda AMD Radeon RX580 RadeonRX5700XT RadeonRX7800XT Scheda Nvidia GeForce GTX 1060 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 4070 Carta Intel – Arco 750 – VRAM 6GB 6GB 12 GB ariete 16GB 16GB 32GB Spazio per SSD 130GB 130GB 130GB Sistema operativo Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

RT minimo Consigliato RT UltraRT precisione 1920×1080 1920×1080 3840×2160 Impostazioni Mediazione Mediazione Alto Impostazioni RT un po’ Mediazione Molto alto Processore AMD Ryzen 5 1600 Ryzen55500 Ryzen55500 Processore Intel Core i5-9400 Core i7-9700 Core i7-9700 Scheda AMD – – – Scheda Nvidia GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 Scheda grafica GeForce RTX 4080S Carta Intel – – – VRAM 8 GB 8 GB 16GB ariete 16GB 16GB 32GB Spazio per SSD 130GB 130GB 130GB Sistema operativo Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Black Myth: Wukong utilizza la versione più avanzata di Unreal Engine 5, che fornisce una grafica eccezionale utilizzando il ricco set di tecnologie del produttore. Anche la collaborazione dello sviluppatore con NVIDIA ha dato i suoi frutti Aggiungi il ray tracing completocompresa l’illuminazione indiretta, l’ombreggiatura e i riflessi (tenendo conto delle particelle e delle sostanze caustiche), creando una delle applicazioni più complete di questa tecnologia. Sono disponibili anche DLAA, DLSS 3.5 e Frame Generation, rivelandosi praticamente essenziali per vedere Black Myth: Wukong in tutto il suo splendore. Vale anche la pena notare che il titolo è stato recentemente aggiunto alle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4000. Un modo alternativo per giocare è utilizzare il servizio GeForce NOW, soprattutto se non disponi di una configurazione potente ma desideri comunque un’elevata visibilità. Impostazioni grafiche.