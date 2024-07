Biologo: È più facile trovare le zecche nelle foreste umide decidue e miste

Le zecche amano l’umidità, quindi siamo esposti a questi ragni che trasmettono malattie pericolose, soprattutto nelle foreste decidue e miste – afferma il biologo Prof. Jerzy Michalek. L’esperto spiega anche come creare il proprio repellente per zecche.

“segno comune (Esodo ricinus) è una specie che ama l’umidità con un’umidità relativa ideale del 75%. Pertanto in estate, durante i mesi caldi e con scarse precipitazioni, il loro metabolismo viene inibito e la loro attività di ricerca dell’ospite scende quasi a zero”, ha affermato Jerzy Michalek della Facoltà di Biologia dell’Università Adam Mickiewicz di Poznań in un comunicato stampa inviato a PAP .

Tali condizioni portano ad un forte calo del numero di tick. Ciò è particolarmente vero nelle pinete secche, dove la luce solare raggiunge facilmente il suolo della foresta e secca lo strato di lettiera, che la zecca utilizza come zona cuscinetto per immagazzinare l’umidità e proteggersi dalle alte temperature.

“Le foreste decidue e miste con ricchi arbusti forniscono condizioni molto migliori per la sopravvivenza delle zecche, poiché c’è una grande quantità di rifiuti e le foglie degli alberi ombreggiano il suolo della foresta, il che riduce l’evaporazione e, di conseguenza, aumenta l’umidità dell’aria. aumenta notevolmente la permanenza delle vacanze nei boschi di latifoglie e misti “Il rischio di contatto con le zecche è maggiore che nei boschi di conifere.” Michalak.

Come sottolinea, ci sono più zecche anche nelle aree boschive dove c’è molto legno in decomposizione (tronchi, tronchi, rami). “Più umidità si accumula nel legno in decomposizione e sotto la corteccia, consentendo alle zecche di sopravvivere nelle giornate calde e senza pioggia. Pertanto, oltre a raccogliere bacche e funghi, i comportamenti più rischiosi che aumentano il contatto con le zecche includono: sedersi su tronchi e ceppi d’albero e raccogliere. rami per accendere il fuoco”, spiega il biologo. Le zecche si possono trovare anche riposate nei parcheggi ombreggiati dei boschi e nelle radure boscose.

Il professor Michalik ricorda che le zecche non si arrampicano sugli alberi e non cadono dai rami. Cercano i loro ospiti sul suolo della foresta: le zecche femmine si arrampicano fino all’altezza del ginocchio e le ninfe vivono nella lettiera delle foglie e nelle piante basse.

“Negli adulti, circa il 70% di tutte le zecche vengono introdotte dalla vita in giù. Molto spesso, queste sono le caviglie, i polpacci, le ginocchia, l’inguine e i glutei. Per quanto riguarda i bambini, la posizione preferita delle zecche è la testa. collo e spalle.”

Molto spesso veniamo attaccati da ninfe di piccole dimensioni (meno di 1,5 mm) e quindi facili da non notare, e meno spesso da femmine meno numerose, ma grandi il doppio (fino a 3,5 mm).

Il professor Michalek sottolinea che per proteggersi dalle zecche, quando si va nel bosco bisogna indossare pantaloni lunghi, calzini e scarpe intere (mai sandali).

Puoi anche proteggerti con i repellenti comunemente disponibili, il cui effetto protettivo dura solitamente diverse ore. È più sicuro applicarlo su scarpe e pantaloni, poiché potrebbe causare reazioni cutanee nelle persone con allergie. Per i bambini è meglio spruzzare il cappello e la maglietta.

Il biologo stima che gli oli dall’odore forte: eucalipto, menta piperita e lavanda, siano efficaci quanto i repellenti per insetti nella protezione dalle zecche.

“Il tanaceto comune e l’assenzio sono molto efficaci. “Tutto quello che devi fare è tagliare alcune infiorescenze, schiacciarle o tritarle e versarvi sopra dell’alcool o anche dell’acqua naturale, e dopo averle versate in uno spray cosmetico, hai il tuo pronto- reso repellente”, spiega il prof. Michalik.

Come sottolinea, indipendentemente dai dispositivi di protezione individuale utilizzati, al rientro da luoghi ricchi di zecche, è sempre necessario controllare attentamente le zone del corpo che questi ragni particolarmente gradiscono.

