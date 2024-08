L’evento con la partecipazione di Alexander Lukashenko è stato organizzato il 27 agosto a Minsk. Il leader bielorusso ha parlato dell’istruzione nel Paese, ma non ha dimenticato di menzionare la politica e i contatti con la Russia.

Guarda il video La Polonia dovrebbe accettare gli immigrati? [SONDA]

Bielorussia. Alexander Lukashenko avrebbe ricevuto offerte per combattere contro la Russia

Il presidente della Bielorussia, in un discorso tenuto al Congresso Nazionale degli Insegnanti, ha dichiarato che c’è pressione su di lui affinché si unisca alla lotta contro la Russia. Ma non ha menzionato chi lo ha incoraggiato a farlo. – Mi dicono dall’esterno: “Non sputare su questa Russia, ma stiamo lontani da questa Russia. Combattiamo con l’Ucraina contro la Russia e portiamo le forze della NATO a questo confine vicino a Smolensk”, ha detto Lukashenko nel suo discorso. letteraChe è stato pubblicato sul sito del governo.

Oggi sono arrivato al punto in cui ricevo proposte da tutte le parti, il 99% delle quali non possiamo accettare. “Ecco perché voglio che comprendiate la situazione in cui ci troviamo ora”, ha aggiunto il politico bielorusso. -Viviamo in tempi molto difficili. Non sto parlando di una guerra nel sud. Sto parlando di ciò che questi pazzi in Occidente stanno pianificando contro di noi. Dobbiamo ricordarlo, ha sottolineato Lukashenko nel suo discorso.

Guerra in Ucraina. La Russia ha ricevuto equipaggiamento da combattimento dalla Bielorussia

A metà agosto la Bielorussia ha trasferito attrezzature militari alla Federazione Russa, hanno riferito i media bielorussi citando fonti del Ministero della Difesa. Alexander Lukashenko ha emesso l’ordine di fornire ai russi l’equipaggiamento dai magazzini dell’esercito bielorusso, poiché le riserve strategiche sono già esaurite. Mosca ha chiesto assistenza alla Bielorussia dopo lo scoppio delle ostilità nella regione di Kursk. A causa dell’attacco ucraino si sarebbe verificata una carenza di carri armati e di artiglieria.

Non è la prima volta che la Bielorussia fornisce alla Russia attrezzature militari. Ricordiamo che nella primavera del 2022, quando le forze armate russe subirono perdite all’inizio dell’invasione in Ucraina, la Bielorussia trasferì ai russi carri armati T-72A, munizioni, artiglieria e camion da combattimento. Secondo gli esperti, l’adempimento degli “obblighi di alleanza” con il Cremlino ha in gran parte portato l’esercito bielorusso a perdere la sua capacità di combattimento.