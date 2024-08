Nei media bielorussi, la Polonia è considerata un paese di collasso, povertà e povertà estrema. Secondo gli ultimi dati trasmessi dalla televisione statale, quasi un milione e mezzo di polacchi soffrono la fame o non mangiano abbastanza.

Guarda il video La Polonia dovrebbe accettare gli immigrati? [SONDA]

La propaganda bielorussa attacca i polacchi. “Quasi un milione e mezzo di persone soffrono la fame”.

Quasi un milione e mezzo di persone in Polonia soffrono la fame o non mangiano abbastanza. Le persone non hanno la possibilità di garantire uno standard di vita dignitoso. Gli analisti sottolineano che il problema della fame è ancora attuale per la Polonia, ha detto un rappresentante del servizio di propaganda bielorusso in una parte della registrazione pubblicata sui social media.

Più avanti nell’articolo ho affermato che “solo nell’ultimo anno, la situazione economica dei poveri che ricevono assistenza da enti di beneficenza è peggiorata di quasi l’80%”. – In questo gruppo solo un quarto dei partecipanti può permettersi un pranzo caldo ogni giorno – ha detto uno degli addetti ai media pubblicitari. L’articolo, ovviamente, non fornisce alcuna fonte che possa confermare i dati presentati.

Lukashenko diffonde bugie sulla Polonia. “Fuggono in Bielorussia per grano e sale”.

Questa non è la prima volta che il regime di propaganda di Lukashenko attacca la Polonia. Negli ultimi anni questi attacchi si sono intensificati a causa della guerra in Ucraina e della situazione al confine polacco-bielorusso. Attraverso la lente dei media statali bielorussi, la Polonia sta riscontrando problemi con l’approvvigionamento alimentare e gli stessi cittadini hanno difficoltà ad acquistare i prodotti di base. Una narrazione simile era stata precedentemente sostenuta personalmente da Alyaksandr Lukashenko. Sosteneva, tra le altre cose, che i polacchi aspettavano in lunghe file al confine per fuggire in Bielorussia alla ricerca di “semola e sale”.

– Guarda cosa sta succedendo in Lituania, Lettonia e nei vicini polacchi, per non parlare dell’Ucraina. Erano molto ricchi e vivevano in un mondo felice. Noi non avevamo niente, loro avevano tutto. Dove sono adesso? Sono alla frontiera e ci chiedono di lasciarli entrare in Bielorussia. Quindi possono almeno comprare il grano saraceno. Non preoccuparti del grano saraceno. Non hanno sale. “Ci chiedono sale”, ha detto il leader bielorusso due anni fa nella chiesa del villaggio di Kubiš, a circa 550 chilometri dal confine polacco-bielorusso. Il dittatore ha assicurato i fedeli che i bielorussi, in quanto “popolo nobile”, stanno aprendo i loro confini ai polacchi, ai lituani, ai lettoni e agli ucraini affamati.