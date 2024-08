Biedronka con una promozione per uno smartwatch simile all’Apple Watch. È sorprendentemente economico

Fai attenzione a quello Nel negozio online Biedronka Home costano meno di PLN 100potrebbe essere un buon acquisto per le persone che vogliono provare i dispositivi indossabili, ma non sanno ancora se è qualcosa che gli piacerà davvero. modello Tracciante TW7-BK DIVERTIMENTO Non è un gadget di fascia alta, ma nella sua fascia di prezzo dovrebbe soddisfare le aspettative delle persone meno esigenti.

Immagine dei materiali plotter/stampa

Cosa offre Tracciante TW7-BK DIVERTIMENTO?

Lo smartwatch descritto ha uno schermo da 1,83 pollici con una risoluzione di 240 x 286 pixel. Il dispositivo fornisce funzionalità come Cardiofrequenzimetro, contacalorie, contapassi, E anche Misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Quanto accurati saranno i dati ottenuti da esso? Qui devi capire che questo è uno degli orologi più economici sul mercato, quindi la sua affidabilità può eguagliare il prezzo.

Tracciante TW7-BK DIVERTIMENTO Sarà di particolare interesse per le persone che Vorrei uno smartwatch con il logo Apple Bittenma non possono permetterselo. La somiglianza tra il modello descritto e l’Apple Watch non può essere ignorata.

Immagine dei materiali plotter/stampa Materiali fotografici/stampa Apple

Lo smartwatch Tracer presenta standard di resistenza IP65 (Protezione contro forti piogge e polvere). Consente di effettuare telefonate (Dopo la connessione a uno smartphone tramite Bluetooth). Nel kit è compreso anche un caricabatterie compatibile. L’app dedicata “Fitpro” fornisce ulteriore supporto e personalizzazione del dispositivo.

89 PLN sono un buon prezzo per uno smartwatch?

Localizzatore TW7-BK Combina le funzioni di telefono, orologio e personal trainerRendendolo un dispositivo versatile per chiunque apprezzi uno stile di vita sano e attivo. Lo smartwatch è stato scontato da PLN 119 a PLN 89. È difficile abbassare il prezzo, ma abbiamo deciso di verificare quali modelli puoi ottenere per lo stesso importo. Ce ne sono molti tra cui scegliere?

Foto: home page / screenshot di Biedronka

Blackview R30

Blackview R30 È uno smartwatch progettato pensando a uno stile di vita attivo. Dotato di uno schermo touch da 1,83 pollici con una risoluzione di 240 x 284 pixel,Interfaccia utente chiara e intuitiva. Il dispositivo si collega allo smartphone tramite una connessione wireless, consentendoti di ricevere notifiche, controllare la musica e altro ancora.

guadagno Set base di sensoriincluso un cardiofrequenzimetro, un accelerometro e un sensore di ossigeno nel sangue. Grazie ad essi, il Blackview R30 consente di monitorare con precisione la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, il numero di passi e il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Inoltre, lo smartwatch contiene… Numerose modalità sportiveCiò ti consente di monitorare i tuoi progressi durante diverse attività fisiche.

Bracciale attivo Xiaomi Band 8

La scelta più interessante potrebbe essere il cerchietto, ad esempio il modello Bracciale attivo Xiaomi Band 8. È una cintura fitness elegante e funzionale che si adatta perfettamente a uno stile di vita attivo. Attrezzato Ampio schermo TFT da 1,47 polliciGarantisce che le informazioni siano perfettamente leggibili. Il braccialetto offre un’ampia gamma di funzioni, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, della qualità del sonno, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio di varie attività sportive. Grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri Xiaomi Band 8 Active può accompagnare l’utente durante l’allenamento in palestra e il nuoto.

Uno dei maggiori vantaggi di Xiaomi Band 8 Active è Lunga durata della batteriaCiò consente di utilizzare il braccialetto per diversi giorni senza doverlo caricare. Inoltre, è leggero e comodo da indossare, quindi non lo senti al polso.

fonte: Coccinellacalcolatore. Immagine editoriale: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock, Biedronka / Screenshot, editing proprio

Alcuni collegamenti sono collegamenti di affiliazione o collegamenti ad offerte dei nostri partner. Dopo aver cliccato potrai vedere il prezzo e la disponibilità del prodotto che abbiamo scelto, senza alcun costo per te, sostenendo l’indipendenza della redazione.