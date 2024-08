Insegnare la storia, ma anche commemorare le vittime dell’oppressione sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale: questi sono gli obiettivi principali della bicicletta “Peloton of Remembrance”, che domenica pomeriggio ha percorso le strade di Białystok. Il viaggio è stato organizzato per l’ottava volta dal Museo Memoriale Siberiano.

Il “Billiton” si tiene ogni anno in riferimento alla data del 23 agosto 1939, quando Germania e Russia firmarono il Patto Ribbentrop-Molotov, o il cosiddetto Patto Ribbentrop-Molotov. Patto di non aggressione in cui i paesi dell’Europa centrale e orientale venivano divisi in sfere di influenza per entrambi gli occupanti.

Il direttore del Museo memoriale siberiano di Białystok, il prof. Wojciech Slezinski ha sottolineato che la data di questo accordo è simbolica, perché in realtà è stato l’inizio della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, dell’oppressione dei cittadini di molti paesi, e assomiglia anche ad un plotone.

Il percorso del Peloton Białystok quest’anno era lungo 8 km. Lungo il percorso, i partecipanti si sono fermati in vari luoghi storici per ascoltare storie sugli eventi a cui la città ha assistito durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il “Memorial Billiton” è iniziato sulla piazza antistante il Drama Theatre. Alessandra Vijerke. L’attuale teatro era in passato la Casa del Popolo. Il direttore del Museo Memoriale Siberiano ha spiegato che proprio qui si riunì nell’ottobre del 1939 l’Assemblea popolare della Bielorussia occidentale che decise di presentare al Soviet Supremo dell’Unione Sovietica la richiesta di annettere i territori nordorientali della Seconda Repubblica Polacca al la Seconda Repubblica Polacca. Unione Sovietica.

Il dottor Piotr Poplavsky del Museo memoriale siberiano ha detto a PAP che il percorso quest’anno comprendeva anche il cimitero militare di Mujahideen. L’11 novembre, in ricordo dell’evento del novembre 1939, quando gli abitanti della città vollero celebrare il Giorno dell’Indipendenza della Polonia, allora illegale, con una manifestazione patriottica. La città era allora sotto l’occupazione sovietica. Poplavsky ha aggiunto: “Vogliamo commemorare questa resistenza, non militare, ma civile. Questo è molto importante perché è la resistenza degli abitanti della città, non solo dei soldati”. In questo cimitero sono sepolti anche i difensori di Białystok dal 1939.

I partecipanti hanno anche appreso la storia della famiglia di Stanisław Melnik, che fu deportato dai Mujahideen. Jagielonska, fucilata dai sovietici nel 1939, e (all’angolo tra le vie Balakowa e Varsaviaska) la storia del primo presidente di Białystok negli anni 1919-1928, Bolesław Szymanski (vittima della repressione sovietica) e dell’ultimo presidente prima della guerra. Dalla città venne Swerin Nowakowski, arrestato nell’ottobre 1939, il cui ulteriore destino non è noto.

Da due anni “Peleton Pamięci” è un evento internazionale. È organizzato in collaborazione con il Museo Memoriale Siberiano dai musei che collaborano con questa istituzione in Lituania, Lettonia e Moldavia. Negli ultimi giorni si sono svolti eventi Peloton a Vilnius e Riga, e un evento del genere è previsto in Moldavia l’8 settembre. Al gruppo di Białystok hanno partecipato anche ospiti provenienti da questi paesi. Nelle stazioni del Peloton si parlava anche di repressione sovietica in quei paesi.

È possibile che Kiev aderisca all’iniziativa l’anno prossimo, se possibile. Slezinski.

“Il Museo di Kiev sta già aspettando la possibilità di organizzare un gruppo anche a Kiev. Speriamo che l’anno prossimo potremo anche partecipare al + Anniversary Peloton +, perché la storia e l’esperienza dei crimini sovietici nel 1939-1941, ma anche esperienze di quello che è stata l’esperienza del dopoguerra nella nostra parte d’Europa”. crimini, con una sola voce, perché l’attuale guerra in Ucraina è parte di quella esperienza.