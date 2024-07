“Batte Extraclassa. È stato fantastico.” Il calciatore di Raków è felicissimo. Le “medaglie” possono fare una fortuna

Ante Crnac coraz lepiej prezentuje się w barwach Rakowa Częstochowa. Na kanale Meczyki.pl na YouTube zachwytu nad piłkarzem nie krył Michał Mitrut, komentator CANAL+ Sport.

Utalentowany napastnik trafił do “Medalików” przed rokiem. Potrzebował nieco czasu, aby się rozkręcić, ale wiosną to on był jednym z najjaśniejszych punktów drużyny.

Został najskuteczniejszym zawodnikiem Rakowa w sezonie 2023/2024. Nową kampanię także rozpoczął znakomicie – od gola i asysty w starciu z Motorem Lublin.

Napastnikiem częstochowian zachwycony był Michał Mitrut z CANAL+ Sport. Uważa, że już wkrótce napastnik może odejść z PKO Ekstraklasy.

Raków z pewnością domagałby się za snajpera wielkich pieniędzy. Piłkarz ma bowiem dopiero 20 lat i umowę, która obowiązuje do czerwca 2028 roku.

– Ja to wiem – on w spotkaniu z Motorem Lublin był obłędny. Powoli moim zdaniem wyrasta na piłkarza, który przerasta naszą Ekstraklasę – powiedział Mitrut na kanale Meczyki.pl

– Jego wartość rośnie i jeśli ma prezentować się dalej tak, jak w tym meczu, to faktycznie może być jego ostatni sezon w tej lidze. Wyglądał zjawiskowo i łatwo tutaj wskazać go do miana bohatera meczu – dodał.

