Bastano due cerotti per aumentare il rischio di malattie gravi

Ma la carne rossa non è tutto, perché Anche il consumo abituale di 100 grammi di pollame al giorno è stato associato ad un aumento del rischio di malattia dell’8%. Come spiegano gli autori dello studio, quando sono state eseguite ulteriori analisi per esaminare i risultati in diversi scenari, l’associazione tra il consumo di pollame è diventata più debole, ma è persistita l’associazione con il diabete di tipo 2 per la carne lavorata e la carne rossa non trasformata.

I ricercatori hanno anche spiegato di aver analizzato i dati di 31 gruppi di ricerca attraverso InterConnect, un progetto finanziato dall’UE che mira a comprendere meglio il diabete di tipo 2 e l’obesità in diversi gruppi di popolazione. Ciò ha reso loro le cose “più facili”. Tiene conto di vari fattori, come lo stile di vita e i comportamenti salutari, che possono influenzare la relazione tra consumo di carne e diabete.

Anche se esperti non coinvolti nello studio, commentandolo per The Guardian, lo hanno chiarito È stata dimostrata solo l’associazione, non la causa, e i risultati erano coerenti con le attuali raccomandazioni Per quanto riguarda la sana alimentazione.









Inoltre, come aggiunge il prof. Naveed Sattar dell’Università di Glasgow, nonostante la natura osservativa deterministica delle prove, lo studio è stato condotto molto bene, permettendoci di affermare che Eliminare la carne rossa e quella lavorata dalla dieta può proteggere le persone non solo dalle malattie cardiache e dall’ictus, ma anche dal diabete di tipo 2.“Una malattia che è in aumento in tutto il mondo.”