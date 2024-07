Avrebbe dovuto combattere un combattente israeliano. “E’ stato escluso”

Getty Images / Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images / Nella foto: Radwan Masoud Dris (in blu)



Pyotr Bobakovsky

28 luglio 2024 alle 22:59





Il judoka algerino Redouane Masoud Driss ha preferito rinunciare alla lotta piuttosto che competere con il rappresentante israeliano alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Redouane Messaoud Driss dall’Algeria è stato squalificato. Il judoka registrato per la competizione dei 73 kg non è apparso nel peso ufficiale. Pertanto, il suo avversario – Tohar Battoul dall’Israele – vincerà l’incontro per eliminazione”, hanno organizzato gli organizzatori dell’IO Parigi. disse. 2024 in una dichiarazione ai media.

Dress e Botbol avrebbero dovuto affrontarsi lunedì (29 luglio), ma i judoka africani hanno preferito evitarlo. Forse ha a che fare con l’opposizione alla politica di Israele nei confronti della Palestina. La Federazione algerina di Judo non ha ancora commentato la situazione.

Come riportato da Channelnewsasia.com, la decisione di dare a Butbola la possibilità di andare in tournée è stata presa dal delegato tecnico della International Judo Federation (IJF).

Il Comitato Olimpico Israeliano ha sottolineato che “l’avversario di Tohar si è ritirato dalla competizione. Gli atleti israeliani continueranno a competere ai Giochi Olimpici, tenendo conto dei valori olimpici. Crediamo che questo tipo di comportamento non dovrebbe avere posto nel mondo dello sport”. Nella situazione attuale.

Nel 2021, l’algerino Fathi Noureen si è ritirato dalle Olimpiadi di Tokyo per evitare un possibile scontro con Botbol. Ha giustificato la sua decisione di sostenere la “causa palestinese”. Quindi la Federazione Internazionale di Judo ha imposto al giocatore una squalifica di 10 anni.

