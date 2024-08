Meno di due settimane fa, per la prima volta dopo decenni Le forze straniere sono entrate nel territorio della Federazione Russa . Continua l’operazione delle forze ucraine nella regione di Kursk.

secondo Denis Popovich Circa 2,5mila soldati russi che respingono gli attacchi si trovano in una situazione molto difficile.

Secondo lui, “le forze ucraine hanno stabilito una testa di ponte in… Regione di Kursk Lo stanno espandendo costantemente”. Anche se i russi hanno portato rinforzi, Non riescono a fermare gli ucraini .

La leadership russa deve riconoscerlo sul campo Federazione Russa C’è una guerra in corso. Ciò è molto difficile, perché in questo caso verrebbe violato il contratto sociale fondamentale tra il governo e la società: la leadership non garantisce l’inviolabilità dei confini.