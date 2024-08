Attacco con coltello a Solingen. Ci sono molte vittime

Il fatto è avvenuto venerdì sera Festival celebrativo del 650° anniversario di Solingen nella Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW). Secondo il quotidiano Bild, l’attacco è avvenuto intorno alle 21:45 nella vivace piazza Fraunhof, dove era stato allestito un palco. Poi un uomo Diverse persone sono state accoltellatepoi fuggire Dalla scena del crimine.

Attacco con coltello a Solingen. Secondo i servizi, era previsto

Almeno a seguito di un attacco con un coltello Tre persone sono state uccise e otto ferite, di cui cinque in gravi condizioni. – L’aggressore ha pugnalato persone a caso, per questo motivo Al momento presumiamo che si sia trattato di un attacco “È un terrorista”, ha detto venerdì l’ispettore Sascha Cresta, portavoce della polizia di Wuppertal.

– Molti cercano un attaccanteVogliamo davvero catturare il colpevole. Il poliziotto ha aggiunto che, allo stesso tempo, continuano le indagini, gli esami forensi e gli interrogatori dei testimoni.

Il ministro degli Interni Nancy Faisar ha dichiarato sabato che le autorità di sicurezza stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per arrestare l’aggressore e chiarire le circostanze dell’incidente.

Le agenzie non sanno ancora chi sia l’autore del reato né le sue motivazioni. Secondo la polizia nL’aggressore ha deliberatamente preso di mira la gola delle vittime.

Vedi: Otto poliziotti in ospedale. Una betoniera si è scontrata con un’auto della polizia

I media tedeschi hanno riferito che, secondo i testimoni, l’autore del reato ha attaccato il pubblico direttamente davanti al teatro “Sembrava un arabo.”

Il ministro degli Interni della Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul, è arrivato sul posto intorno all’una di notte. -Non voglio credere a quello che vediamo. È frustrante. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e dei feriti. L’unica cosa che possiamo fare ora è pregare per la sopravvivenza delle persone gravemente ferite – Ha detto.

È intervenuto anche il sindaco di Solingen, Tim Oliver Kurzbach. “Mi si spezza il cuore che la nostra città sia stata attaccata. Le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso. “Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la propria vita”, ha scritto in una dichiarazione pubblicata sui social media.

È in corso una caccia all’uomo per l’aggressore di Solingen. Ha ucciso tre persone

Dopo il delitto La festa cittadina è stata annullata Centinaia di agenti di polizia sono subito intervenuti alla ricerca dell’aggressore. Ai residenti è stato chiesto di restare a casa ed evitare il centro città. Uno dei caffè è stato trasformato in un centro di crisi temporaneo.

Il festival celebra il 650° anniversario di Solingen, iniziato venerdì e destinato a durare fino a domenica. È stato interrotto.

La polizia cerca urgentemente testimoni Chi ha notato qualcosa dopo l’aggressione, soprattutto dove l’autore del reato avrebbe potuto fuggire, sia che abbia lasciato il luogo del delitto a piedi, in bicicletta o in macchina. Gli agenti chiedono inoltre a tutti gli ospiti del festival cittadino che la sera hanno scattato foto o registrato video sui loro cellulari di condividerle con gli investigatori.

Per saperne di più