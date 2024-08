Lo dimostra una recente analisi condotta da un think tank americano La Russia utilizza unità scarsamente addestrate nella regione di Kursk Reclute per respingere l’attacco ucraino. L’ISW – citando annunci del Ministero della Difesa russo – riferisce che attrezzature pesanti (sistemi antimissile, artiglieria aggiuntiva e veicoli cingolati) vengono spostate nelle vicinanze Suga. Questo è dove si trova Stazione di misurazione del gasAttraverso il quale il gas russo viene inviato nell’Europa meridionale.

Anche il Cremlino avrebbe dovuto prendere una decisione in merito Rafforzamento del personale militare. Soldati da: forze specialiE le forze operative speciali delle forze armate, i servizi speciali ceceni “Akhmat”, nonché il 1° corpo d’armata della Repubblica popolare di Donetsk (territori annessi e non riconosciuti a livello internazionale – ndr), nonché ex membri del mercenario Wagner gruppo. L’obiettivo è “difendersi da ulteriori avanzamenti ucraini” e “recuperare il territorio perduto”.

Attacco all’Ucraina. La Russia opera nella regione di Kursk

Intanto – come sottolinea l’Institute for the Study of War, citando un blogger russo legato al Cremlino – i militari russi hanno dovuto trasferirsi Riserve della Legione Africana del Territorio di Krasnodar Nella regione di Kursk. L’analisi del centro di ricerca ha indicato che non è stato possibile verificare questi rapporti. Ciò può significare che “L’esercito russo ritiene più importante l’operazione ucraina“.

Inoltre, il ministro russo per le situazioni di emergenza Alexander Korenkov ha ordinato il trasferimento di ulteriori forze dal centro di soccorso nella regione di Tula alla regione di Kursk per sostenere Assistere nella bonifica dell’area dalle mine e nell’evacuazione dei civili.

Secondo fonti russe L’esercito ucraino è ancora operativo nella regione di KurskMa non è avanzato così a nord e a ovest come aveva affermato in precedenza. Dell’attacco originale, avvenuto a 35 chilometri in Russia, sarebbero rimasti “solo” 20 chilometri. READ L’Ucraina riceverà un’enorme infusione di denaro. C'è un accordo

Inoltre, era previsto che le forze ucraine attaccassero Convoglio militare russo a est di Rylsk – Questo suggeriscono le registrazioni e le foto disponibili su Internet. Sono visibili un intenso incendio e una colonna di fumo che si alzano nei pressi del luogo del potenziale attacco.

Guerra in Ucraina. Vladimir Putin ha preso una decisione

Lo ha riferito stanotte l’agenzia filo-Cremlino Ria Novosti Il bombardiere tattico russo Su-34 avrebbe dovuto attaccare le forze ucraine E attrezzature raccolte vicino alla regione di Kursk.

In quella zona è in vigore dalla mattina l’allerta contraerea per il timore di un attacco da parte di Kiev.

Il Cremlino ha descritto l’attacco di Kiev come un “tentativo di destabilizzazione senza precedenti” e ha deciso di adottare misure per “garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere la minaccia di attacchi terroristici”.

