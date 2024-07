L’attacco è avvenuto venerdì sera a Leopoli. Secondo i media ucraini, intorno alle 19:30 ora locale, una persona sconosciuta ha sparato a Irina Varion ed è fuggita dalla scena. È ufficiosamente noto che il proiettile le ha colpito la tempia. La donna è stata portata in ospedale in condizioni critiche. Lì, i medici hanno combattuto per la sua vita. In tarda serata è arrivata la notizia della sua morte.

Tentativo di omicidio contro Irina Farion. La morte di un ex deputato ucraino

Il sindaco di Lviv Andrei Sadoy ha scritto: “Irina Varion è morta in ospedale. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma le ferite non le hanno permesso di sopravvivere. La comunità di Lviv esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che la conoscevano e l’amavano”. , sulla piattaforma.



In precedenza, Volodymyr Zelenskyj aveva annunciato su Telegram che le condizioni della donna erano molto gravi.

“Tutte le forze necessarie della polizia nazionale ucraina e del servizio di sicurezza ucraino sono coinvolte nella determinazione delle circostanze dell’attacco”, ha scritto il presidente ucraino. Attualmente sono in corso le ricerche per individuare l’autore del delitto. Zelenskyj ha sottolineato la necessità di ritenere pienamente responsabili i responsabili di questo attacco.

Chi era Irina Farion?

Irina Varion era una linguista ucraina e attivista del movimento Nuova Bandera a Svoboda. In passato è stata membro del parlamento ucraino per conto di questo partito. L’ultima volta che se ne parlò fu nel novembre dello scorso anno. Ha poi affermato che i soldati di lingua russa nelle forze armate ucraine “non possono essere chiamati ucraini”. Per queste parole è stata licenziata dall’Università di Tecnologia di Lviv. È tornata al lavoro nel giugno di quest’anno.

In precedenza era famosa per una serie di dichiarazioni controverse. Affermava, tra le altre cose, che la Polonia occupava 19,5mila chilometri quadrati di territorio etnico ucraino, e questo fatto rimane “una ferita non rimarginata nello spirito nazionale ucraino”. Ha inoltre chiesto di evitare la “polarizzazione” degli ucraini. A sua volta, nel 2014, durante la “Walk of Fame” dell’UPA, ha citato Adolf Hitler.



