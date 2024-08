Attacco a Donald Trump. Il candidato repubblicano ha incolpato Joe Biden e Kamala Harris

– Il nostro popolo ha sempre combattuto per maggiore sicurezza, e altro ancora Servizi segretiHa detto, e sapeva che non ne avevamo abbastanza Donald Trump In un’intervista con il famoso psicologo Phil McGraw, noto come Dr. Phil.

– Credo di si In una certa misura, questa è colpa di Joe Biden e Kamala Harris. Sono il loro avversario. Hanno usato l’apparato del potere come arma contro di me Ha aggiunto (…) Non erano molto preoccupati per la mia salute e sicurezza.

Ha anche indicato che la retorica dei democratici ha contribuito all’attacco Lo accusarono di minacciare la democrazia.

– Questa era la loro battuta abituale, continua a dirlo sapendo che potrebbe motivare gli assassini o gli aspiranti assassini. Questo missile è stato probabilmente il risultato della loro retorica – ha detto quando il presentatore gli ha chiesto se i suoi avversari sarebbero stati contenti se morisse in un attentato.

Attacco a Donald Trump. L’FBI ha diffuso nuove informazioni

Mercoledì, Signore Ufficio federale di investigazione A Pittsburgh, Kevin Rojek ha detto che l’ufficio rimane Impossibile determinare le motivazioni dell’autore del reatoLa sua attività sui social media indica un “mix di ideologie diverse”. 20 anni Thomas Matthew Crooks è registrato per votare repubblicanoMa secondo gli investigatori era interessato agli eventi politici legati ad entrambi i partiti.

Secondo la Casa Bianca, le misure di sicurezza di Trump erano state rafforzate immediatamente prima dell’attaccoLa squadra di Trump è stata avvertita di un possibile attacco iraniano contro di lui, e i servizi segreti non hanno respinto le richieste del personale dell’ex presidente di adottare ulteriori misure di sicurezza. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro il motivo per cui l’uomo armato sia riuscito a rispondere al fuoco Il candidato repubblicano fucilatoSu questo caso continuano le indagini sia dei servizi che del Congresso. READ Grande cambiamento in Russia. Sergei Shoigu perde la sua posizione e Vladimir Putin nomina il suo successore

Le parole di Trump nell’intervista con il dottor Phil sono state le sue accuse più dure contro gli avversari politici fino ad ora Un tentativo di assassinarlo (Butler, Pennsylvania). Molti dei suoi alleati politici, compreso il candidato alla vicepresidenza J.D.VanceBiden e i democratici sono stati più volte accusati di aver ispirato l’assassino.

Attacco a Donald Trump. Un’ondata di critiche contro i servizi segreti

Lo fa Attacco a Donald Trump È successo a luglio in Pennsylvania durante una manifestazione elettorale all’aperto. L’autore del reato, 20 anni, che si nascondeva sul tetto di un edificio vicino, ha sparato più volte all’ex presidente. È arrivato solo all’orecchio.

Dopo l’attacco Un’ondata di critiche si è riversata sugli ufficiali dei servizi segretiPerché testimoni oculari hanno testimoniato che la sicurezza del presidente era a conoscenza della minaccia e aveva visto l’aggressore molto prima.

Il direttore dell’agenzia, Kimberly Shettle, si è dimesso Dopo una turbolenta udienza al Campidoglio. Alcuni ufficiali sono stati mandati in congedo forzato e lo stesso Donald Trump ha ricevuto nuove tutele.

