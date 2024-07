Attacco a Donald Trump. Błażej Domański: “Questo è ciò che mi ha tenuto in vita”

I resoconti dei media mostrano che l’aggressore aveva preso di mira Donald Trump Fucile AR-15. Błażej Domański ha detto che da molti anni usa questo modello di arma durante le competizioni. L’esperto ha mostrato quanta precisione si può ottenere utilizzandolo.

Attacco a Donald Trump. Un esperto ha analizzato il filmato

Innanzitutto, l’esperto ha osservato che esistono diversi fattori che influenzano la precisione dei tiri. – Il primo è assoluto Precisione dell’arma,Cosa si può ottenere, ii Addestramento del tiratoree il terzo lo è Livello di precisione delle munizioni E il quarto lo è Condizioni meteo – ha dichiarato Domanski.

L’ospite del sito Polsat News ha condotto un’analisi cercando di valutare la precisione del tiro da una distanza di 150 metri, che è all’incirca la distanza tra l’attaccante e l’ex presidente americano.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

– L’AR-15 in generale non è una piattaforma da cecchino, sono fucili semiautomatici Il raggio di precisione di questo fucile va da 4 a 6 cm a una distanza di 100 metri. (…) Ad ogni raddoppio della distanza, questa precisione più che raddoppia.

Vedi: Stati Uniti d’America. Donald Trump licenziato. Edizione speciale [OGLĄDAJ]

Domański ha riferito che usa questo tipo di fucile Proiettili molto leggerie lui “Non resiste ai movimenti del vento“. – Non conosco nessuno al mondo che potrebbe sparare con questi proiettili con un fucile AR-15 in assenza di vento quasi per colpire l’orecchio e non ucciderlo – escludendo che l’aggressore lo abbia colpito intenzionalmente parte.

“Ecco perché Trump è ancora vivo”. Błażej Domański sull’attacco

Mostrando i bersagli con i suoi risultati da una distanza di 300 metri utilizzando un AR-10 leggermente più preciso, ha ammesso che a tale distanza “puoi colpire qualcuno alla testa”. Ha anche sottolineato che la persona deve essere ben formata per questo.

– Ho simulato un vento laterale di 3 m/s utilizzando un calcolatore balistico. A una distanza di 150 m – ha detto Domański.

I calcoli mostrano che l’utilizzo Le migliori munizioni possibili per l’AR-15“Lo spostamento laterale arriva fino a 4,5 cm.” – Ha detto: – Se quest’uomo avesse potuto valutare perfettamente il vento al momento dello scatto, avrebbe dovuto apportare delle correzioni.

Vedi: Stati Uniti d’America. Guarda la manifestazione di Donald Trump. “Nessuno ha reagito”

-Se avessi mirato al centro della testa, essendo un grande cecchino avresti potuto colpirlo. Tuttavia, il graffio indica che molto probabilmente era mirato alla testa È la trasformazione derivante dalla carenza di competenze che ha mantenuto in vita Donald Trump – ha detto l’esperto.

In sintesi, l’esperto ha sottolineato che questo calibro è altamente sensibile al vento e alle condizioni atmosferiche.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

Per saperne di più