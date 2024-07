ASRock lancia le nuove schede grafiche Radeon RX 7900 XT e Radeon RX 7900 XTX, che sono completamente raffreddate passivamente grazie alla camera di vapore

Con lo sviluppo delle schede grafiche ci siamo abituati a prodotti che contengono due o anche tre ventole. Tuttavia, ASRock dimostra che è possibile creare soluzioni efficienti completamente raffreddate passivamente. I nuovi modelli Radeon RX 7900 XT Passive e Radeon RX 7900 XTX Passive sono raffreddati da una camera di vapore, dissipatore di calore in alluminio e piastra posteriore. Sfortunatamente, questo significa anche boost e ore di gioco inferiori per le GPU.

ASRock ha introdotto due nuove schede grafiche per le workstation Radeon RX 7900 XT Passive e Radeon RX 7900 XTX Passive. Questi modelli sono raffreddati in modo interamente passivo tramite una camera di vapore, un dissipatore di calore in alluminio e un pannello posteriore. Sulla scheda è presente un connettore di alimentazione 12V-2×6.

NVIDIA GeForce RTX 3050 A – Un nuovo tipo di sistema grafico per laptop può utilizzare core Ada Lovelace ridotti

La ASRock Radeon RX 7900 XT Passive è una scheda grafica che misura 261 mm di lunghezza, 111 mm di larghezza e 40 mm di altezza, rendendola a due slot. La GPU ha un clock fino a 2025 MHz in modalità Gioco e 2395 MHz in modalità Boost, che è simile alle versioni del modello base di ASRock. Rispetto alla versione Taichi questi valori sono inferiori di circa 200 MHz. carte Radeon RX 7900 XT passivo È rivolto principalmente a workstation e configurazioni multi-GPU, motivo per cui il produttore ha utilizzato qui un singolo connettore di alimentazione 12V-2×6, che mira a ridurre il numero di cavi e renderli più facili da sistemare.

AMD RDNA 3.5: architettura GPU aggiornata per processori Ryzen AI 300 progettata per l’efficienza energetica

Scheda grafica passiva ASRock Radeon RX 7900 XTX Ha dimensioni identiche e una struttura di raffreddamento basata su una camera di vapore, un radiatore in alluminio e un pannello posteriore. La GPU ha un clock di 2270 MHz in modalità Gioco e 2500 MHz in modalità Boost, che è da 180 MHz a 240 MHz inferiore rispetto all’unità superiore della serie Taichi. Tuttavia, questi risultati sono simili ai modelli base di ASRock. In entrambi i casi, ci sono tre connettori DisplayPort 2.1 e uno HDMI 2.1 sul pannello I/O. Il produttore deve ancora rivelare il prezzo e la disponibilità delle sue nuove schede grafiche, ma dovrebbe aggirarsi sui prezzi delle offerte principali di ASRock.

Fonte: ASROC