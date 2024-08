Aspetto esclusivo per PlayStation. Confronto grafico su PS5 e PC e prime recensioni di Concord

PlayStation ci ha già incoraggiato a giocare a Cocncord su PC. Diamo quindi un’occhiata al confronto grafico su PS5 e PC.

Oggi c’è la prima del Concorde. Il gioco si sbloccherà alle 19:00 (informazioni da Steam), ma ora possiamo dare un’occhiata a come si presenta l’esclusiva PlayStation Studios su PS5 e PC. Tutto grazie all’accesso anticipato, disponibile per chi ha deciso di acquistare la versione Deluxe più costosa.

Il gioco è stato sviluppato dalla redazione di ElAnalistaDeBits. Per quanto riguarda la risoluzione nativa con cui lavora Concord, su PS5 otteniamo una risoluzione dinamica di 2160p a 60 fotogrammi al secondo (scaling dalla risoluzione originale di 1440p). La qualità grafica nelle versioni console e PC è simile. La versione PS5 è chiaramente peggiore in termini di risoluzione rispetto ai PC in grado di visualizzare Concrod alla risoluzione nativa 4K, ma di certo non abbiamo a che fare con differenze grafiche così enormi come in Black Myth: Wukong.

Anche il frame rate ha funzionato bene nei test. Il gioco gira a 60 fps su PS5, quindi dal punto di vista tecnico sembra difficile dare la colpa a qualcosa qui. L’ottimizzazione del PC di Concord sembra buona. Ad esempio, nella risoluzione 4K, il gioco funziona effettivamente sulla RTX 4060 Ti a 70 fps con DLSS abilitato e con il massimo dettaglio grafico. I possessori di RTX 4080 Super possono contare su circa 200 fps con le stesse impostazioni.

Attualmente sono disponibili online solo recensioni individuali del Concord. Progetto PlayStation valutato GameRant, che ha dato allo sparatutto un 3,5/5notando che il design dei personaggi è scadente e che solo 6 modalità di gioco in 12 mappe sono troppo pochi contenuti. Game8, che ha prodotto solo Concorde, ha valutato la produzione peggiore 56/100.

È apparso solo su Steam 99 recensioni degli utenti (al momento in cui scriviamo la notizia), che indica Scarso interesse per l’accesso anticipato. Tuttavia, le opinioni a questo punto sono almeno positive (media 85%).