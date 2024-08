Ascolta il podcast: Gelotologia, ovvero la scienza della risata

Data di consegna: 27/08/2024 19:20

La risata è sana e scientificamente provata. L’esercizio naturale e forzato può avere un effetto positivo sul nostro corpo, ma c’è un’eccezione.

“Se ridiamo della sfortuna di qualcuno o esprimiamo una risata che non è né buona né cattiva, allora questa risata non ha alcuna funzione curativa”, dice Pyotr Sady.

Ci sarà anche un calendario tradizionale che include: “I Don’t Like Mondays”, “Man Who” o “Amleto 2”.

Espandere