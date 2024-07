Il 17 agosto, a nome dell’allenatore Witold Civic, invitiamo tutti i residenti di Boleslawiec ad una campagna di informazione e ad imparare gli esercizi del Falun Gong. L’evento si terrà nei pressi della biblioteca comunale di Mujahideen. Głowackiego 5, dalle 11:30 alle 16:30.

Ora è ora disponibile anche l’apprendimento gratuito degli esercizi di guarigione del Falun Gong su appuntamento. Se sei interessato, contattaci al numero: 573 492 588.

Le lezioni di agosto saranno una grande opportunità per conoscere l’antica pratica di meditazione e salute che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Sul sito sarà possibile ottenere informazioni dettagliate e partecipare ad esercitazioni pratiche.

Cos’è il Falun Gong?

È un sistema di meditazione spirituale che include cinque esercizi e insegnamenti simili al qi gong incentrati sui tre principi fondamentali di onestà, gentilezza e pazienza.

storia breve

Il Falun Gong (Dafa) ha radici antiche e deriva da una lunga tradizione cinese di coltivazione spirituale. Tuttavia, nella sua forma attuale, è stato pubblicato solo nel 1992 e ha rapidamente guadagnato popolarità.

Potresti aver sentito che oggi i praticanti della Falun Dafa sono perseguitati in Cina. Tutto è iniziato nel 1999, quando decine di milioni di persone praticavano la meditazione della Falun Dafa nei parchi di tutta la Cina. Il Partito Comunista Cinese temeva la popolarità di questa disciplina come ideologia indipendente fuori dal controllo delle autorità. Pertanto, il Partito ha lanciato una campagna di persecuzione a livello nazionale nel tentativo di sradicare la Falun Dafa. Ma dopo più di due decenni di torture, incarcerazioni e omicidi di massa, questi ricercatori spirituali cinesi sono rimasti saldi nella loro fede e hanno continuato la resistenza non violenta.

Il sistema di credenze e valori della Falun Dafa offre l’opportunità di sviluppo spirituale e gli esercizi della Falun Dafa purificano e rafforzano il corpo. Gli insegnamenti della Falun Dafa ti incoraggiano a lasciare andare gli attaccamenti malsani e ad allineare la tua vita con le caratteristiche fondamentali dell’universo: verità, gentilezza e pazienza.

I praticanti della Falun Dafa spesso scoprono che ciò cambia le loro vite. Molti di loro godono di straordinari benefici per la salute, oltre che di nuova energia, lucidità mentale e capacità di affrontare lo stress. La cosa più importante è che molti credono di aver trovato un percorso spirituale profondamente soddisfacente nella Falun Dafa.