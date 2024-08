Appartamento distrutto, coltello nel muro. Il figliastro del re stava combinando un pasticcio

Marius Borg, figliastro ed erede al trono norvegese, è stato accusato di aver aggredito una donna e di aver vandalizzato il suo appartamento a Oslo. Le immagini pubblicate dal quotidiano Se og Hør mostrano appartamenti distrutti e un coltello conficcato nel muro.









Nella foto c’è Marius Borg e sua madre, la duchessa Mette-Mariet

/Liz Aserud /PAP/EPA



La polizia ha arrestato Marius Borg Hoeby (27 anni) vicino alla residenza dell’erede alla corona norvegese a Skaujom, vicino a Oslo. È il figlio della principessa Mette Maritz da una precedente relazione.

Il giovane ha sentito Accuse di abusi fisici contro le donne. L’incidente è avvenuto nel suo appartamento a Oslo, che è stato demolito.

La polizia norvegese conferma che il figlio della duchessa aveva una relazione con la vittima. La donna si è presentata alla polizia il 4 agosto intorno alle 12:30 e ha rilasciato una dichiarazione sugli eventi accaduti nel suo appartamento la notte precedente. La donna di 27 anni è stata arrestata sulla base della testimonianza della donna e il suo appartamento è stato perquisito.

Il quotidiano “Se og Hør” ha pubblicato una foto dell’edificio demolito. Ne appare uno Coltello da cucina incastrato nel muro. Avanti con un altro Lampadario di cristallo rotto steso sul pavimento.

TV2 ha parlato con l’avvocato della donna ferita. Mette Yvonne Larsen ha detto che la 27enne ha dovuto consultare un medico dopo l’incidente e attualmente si trova nella L4. Non ha voluto specificare i danni fisici della vittima, citando le indagini in corso. Secondo i risultati non ufficiali della stazione La donna ha riportato ferite alla testa visibili ad occhio nudo e ha riportato una commozione cerebrale.

La duchessa Mette-Mariet non ha ancora commentato il comportamento di suo figlio. Ciò è stato fatto da suo marito, il futuro re di Norvegia. Questo è pericoloso – ha detto quando i giornalisti gli hanno chiesto delle notizie riguardanti il ​​figliastro.

La stampa norvegese ha riferito che la polizia ha rilasciato Marius Borg Høby e che ora sarà libero di attendere il processo. Rischia fino a 8 anni di carcere.

Marius Borg Höbe è il figlio della principessa Mette-Marit dalla relazione che aveva prima di incontrare il principe Haakon. Marius non è un membro ufficiale della corte reale, né detiene un titolo principesco, ma è un membro della famiglia reale.

Mette-Marit e Haakon hanno due figli insieme: la figlia Ingrida Alexandra e il figlio Sverre Magnus.