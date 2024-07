L’argomento mediatico più caldo degli ultimi giorni è sicuramente Cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive 2024. I circoli conservatori vedono uno degli spettacoli di venerdì come una presa in giro de “L’Ultima Cena”. È uno spettacolo ispirato all’estetica queer, durante il quale un gruppo di ballerini e drag queen si siedono a un tavolo e la persona al centro ha un cerchio sulla testa, simile a un’aureola. Il direttore della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici ha confermato le ipotesi di molti giornalisti e professionisti dei media La controversa performance si riferisce al dipinto “La festa degli dei” di Jan Harmens van Belgaert. Inoltre, è stato notato che la figura “aureolata” non doveva simboleggiare Gesù, ma piuttosto Apollo.

Anna Bobic è arrabbiata per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici

Nonostante i chiarimenti degli organizzatori dei Giochi Olimpici e del direttore della cerimonia di apertura, alcuni professionisti dei media esprimono ancora ad alta voce la loro rabbia nei media. In un’intervista con il portale Shevyat Goizd Un giornalista di TV Republika ha parlato duramente della scena, Anna Bobke.

I bolscevichi, cioè i comunisti, per infrangere le norme sociali esistenti e la naturale vergogna umana riguardo alle questioni intime, organizzarono orge pubbliche. Gruppi di uomini e donne viaggiavano su semirimorchi aperti, facevano sesso tra loro apertamente e in vari modi e mostravano ogni sorta di perversione e comportamento sessuale. L'idea era anche quella di rompere i legami familiari e dimostrare che il corpo appartiene a tutti e non alla moglie o al marito. Oggi vediamo una tale "scena" e una presa in giro dell'"Ultima Cena" che è sacra non solo per i cristiani – ha detto Anna Bobek.

Anna Bobek critica fortemente la sospensione di Przemysław Babiarz dalla TVP

Nel corso della conversazione il giornalista ha descritto la scena come “barbarie nella sua forma più pura” e ha presentato una visione molto oscura della “realtà”. Fa riferimento al commento di Przemysław Babiarz di TVP.

Questa è una distruzione deliberata delle basi della nostra civiltà e cultura. Temo che questo sia un pericoloso presagio di qualcosa di più grande. Barbarie allo stato puro. Penso che nessuno creda più alle storie dolorose sulla tolleranza e sulla democrazia, giusto? In una parola, potresti perdere il lavoro in questa nuova televisione, molto tollerante e amichevole, che fa anche autocritica attraverso la bocca di Chase. L’idea preferita dell’amministrazione stalinista è tornata in uso. La libertà non è data una volta per tutte, ma ogni generazione deve lottare per essa da sola. Temo che sarà una dura battaglia – ha commentato amaramente in un’intervista al portale Shavyat Goizd.