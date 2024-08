Android non ha bisogno di personalizzazione? Una nota applicazione è nei guai

Per molti anni, Android con un’app di fabbrica che supportava la schermata iniziale è stato un incubo per le persone che volevano ottenere di più dal proprio dispositivo. Tuttavia, con lo sviluppo e la diffusione degli smartphone, questa tendenza ha cominciato a svanire.

Questo può essere visto nell’esempio di Nova Launcher, forse la migliore app per la schermata iniziale di Android di sempre. 10 anni fa non potevo immaginare la vita senza, oggi non ci penso affatto. Sicuramente non sono solo in questo, perché l’azienda che sviluppa nova Launcher ha licenziato quasi tutti i suoi dipendenti.

La fine di Nova Launcher è vicina?

Si può dire con certezza che Nova Launcher ha un solo sviluppatore ora. Solo Kevin Barry, autore delle prime versioni dell’app e fondatore del software TeslaCoil che l’ha sviluppata, rimane a bordo.

Barry ha annunciato che Nova Launcher continuerà lo sviluppo. Tuttavia, l’ambito di lavoro sulla prossima versione dovrà essere notevolmente ristretto. Quindi non otterremo molte delle correzioni e delle nuove funzionalità pianificate. Rob Wainwright, uno degli sviluppatori che ha appena perso il lavoro, lo ha confermato su Discord. Gli aggiornamenti continueranno a essere rilasciati in qualche forma, ma il lavoro rallenterà notevolmente.

Vale la pena notare che Nova Launcher è stato acquistato nel luglio 2022 dalla società di analisi Branch. Nell’agosto 2024, Branch ha licenziato più di 100 persone, tra cui dozzine di sviluppatori che hanno lavorato su Nova Launcher. Ciò non fa ben sperare per il futuro dell’applicazione.

Qualcuno lo sta già anticipando La fine dell’era dei launcher personalizzati su Android. Le priorità degli utenti potrebbero essere cambiate, il supporto della schermata iniziale per i launcher di fabbrica potrebbe essere migliore… o forse entrambi.

Fonte immagine: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Fonte testo: Nova Launcher