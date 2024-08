Android Auto cambia un elemento importante. Sembra Apple

Android Auto introduce la nuova interfaccia dell’Assistente Google. È difficile non notare la somiglianza con Siri di Apple.

Google ha introdotto una nuova interfaccia utente Assistant in Android Auto, che ricorda l’aspetto di Siri in Apple CarPlay. Il nuovo design appare durante le interazioni vocali, sostituendo la precedente barra nella parte inferiore dello schermo che è ancora visibile durante i comandi iniziali.

Assistente Google come Siri

Come puoi vedere nell’esempio qui sotto, la nuova interfaccia appare quando chiediamo all’Assistente di eseguire un’attività, come trovare un ufficio postale nelle vicinanze. L’Assistente richiede la posizione e la nuova visualizzazione risponde alla risposta dell’utente e al momento in cui l’Assistente elabora i dati. Dopo aver risposto, l’interfaccia scompare

Anche se questo nuovo design può sembrare un po’ superfluo, considerando che Google avrebbe potuto restare con la barra inferiore, bisogna ammettere che il nuovo design appare gradevole e pulito.

Tuttavia, è impossibile non notare le somiglianze con Siri di Apple in CarPlay. Chiaramente, Google è stato fortemente ispirato dal suo concorrente. Al momento non è noto quanto sarà disponibile questa nuova interfaccia, ma gli utenti di Android Auto v12.5 sul Samsung Galaxy Z Fold 6 possono già utilizzarla.

Fonte immagine: Najmi Arif / Shutterstock.com, 9to5Google

Fonte testo: 9to5Google