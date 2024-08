AMD lascerà alcuni clienti al freddo. Anche le apparecchiature del 2020 hanno fallito.

La recente decisione di AMD solleva grandi polemiche tra gli utenti di computer dotati dei suoi processori. La grave minaccia sembra essere stata in parte ignorata.

È stato recentemente Intel Era sulla bocca di tutti gli appassionati di computer. Tutto ciò è dovuto ai processori Intel Core di 13a e 14a generazione, dove modelli specifici potrebbero presentare problemi di stabilità e degrado. Ciò ha comportato una perdita di fiducia da parte dei clienti e una significativa diminuzione del valore dell’azienda.

AMD aiuterà solo i possessori dei computer più recenti

Tuttavia, sembra che Anche la concorrenza ha molto in mente. Come abbiamo riportato la scorsa settimana, nei processori AMD rilasciati a partire dal 2006 è stata scoperta una grave vulnerabilità di sicurezza chiamata “SinkClose”. Anche se il team Reds è a conoscenza del problema da molto tempo, solo una parte della CPU riceverà la patch di sicurezza.

Sink Close è una tale minaccia perché funziona Un attacco che sfrutta questa vulnerabilità rimane non rilevato ed è difficile da risolvere. Anche la formattazione del disco non aiuta, è necessario utilizzare un programmatore fisico sul chip di memoria della scheda madre o sostituirlo completamente. AMD ne è stata informata 10 mesi fa.

E ovviamente gli americani hanno ascoltato i ricercatori e Gli aggiornamenti software sono già stati rilasciati Per alcuni processori ne sono in arrivo altri. Tuttavia, coprirà solo i processori più recenti. Gli utenti desktop con vecchie CPU Ryzen serie 5000 sono lasciati nei guai.

Sistemi come AMD Ryzen 1000, Ryzen 2000 e Ryzen 3000 nonché AMD Threadripper 1000 e 2000 non riceveranno l’aggiornamento. un motivo? È molto vecchio e il supporto è già scaduto. Da un lato questo è logico, dall’altro il più vecchio è stato presentato per la prima volta nel 2017 e il più giovane nel 2020. Quindi non sono così vecchi.

Naturalmente, AMD potrebbe ancora cambiare idea a causa delle recensioni negative degli utenti E i giornalisti, come nel caso delle piattaforme AM4, che non avrebbero dovuto supportare i processori più recenti. In ogni caso, questo comportamento è sorprendente, perché… Rilasciare la patch per tutti i sistemi sarebbe un modo semplice per attirare l’attenzione dei fan e far storcere il naso a Intel.

Crediti immagine: Shutterstock/Nick NA

Fonte testo: Tom’s Devices, ed. re