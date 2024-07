Adam Bodner sull’arresto di Marcin Romanowski. C’è un annuncio

– Mi compiaccio delle voci degli esperti e delle autorità: il Prof. Andrzej Zoll o il prof. Marek Safjan ha affermato che in questa situazione non esiste alcuna immunità e che si tratta di togliere le competenze all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha affermato il sig. L’atto di Romanovsky non aveva nulla a che fare con le sue attività. Consiglio d’Europa – ha detto alla RMF FM Adam Bodner.

Il ministro della Giustizia ha inoltre affermato “Crede ancora di non avere questa immunità.” – In questo caso, questa immunità si spiega più con le varie circolari che esistono nell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ma non è il risultato di un accordo internazionale, cioè della legge del Consiglio d’Europa che è destinato alla Polonia – ha aggiunto.

Adam Bodner sull’arresto di Marcin Romanowski

Il deputato della BRI Marcin Romanowski ha presentato una notifica alla Procura nazionale sulla possibilità di accuse penali legate all’abuso di potere e alla privazione illegale della libertà, ha detto martedì mattina il suo rappresentante Bartosz Lewandowski.

Commentando queste informazioni su RMF FM, il capo del ministero ha detto: ““Questo è un altro colpo di munizioni sparato nel conflitto attuale.”.

Bodner ha sottolineato che la decisione di rilasciare Romanowski, che era stato detenuto dall’Agenzia per la sicurezza interna su ordine della procura, è stata presa dal tribunale di primo grado e che il termine per impugnare la decisione era martedì.

– Vediamo come si avvicinerà il secondo tribunale di prima istanza all’immunità del deputato Romanovsky. Lo ha detto Bodner, riferendosi alla sentenza della Corte secondo cui Romanowski è protetto dall’immunità di un membro del parlamento del Consiglio d’Europa. “L’ufficio del pubblico ministero registrerà tale denuncia”, ha detto.

Fonte: RMF FM, PAP