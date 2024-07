Adam Bodner ha deciso di sciogliere il Cyber ​​​​Security Center

I risultati dell’audit hanno valutato negativamente le operazioni della società e il lavoro del suo direttore. Leggiamo nella relazione del Ministero della Giustizia che i revisori dei conti hanno indicato che le sovvenzioni ricevute sono state utilizzate in modo inappropriato.

L’ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua notifica nella Gazzetta Ufficiale del Ministro della Legge. “Le responsabilità del Centro per la sicurezza informatica saranno assunte dall’Ufficio per la sicurezza informatica del Ministero della Giustizia”, ​​hanno annunciato i funzionari.

Adam Bodner scioglie il Centro di sicurezza informatica Dovrebbe proteggere il Ministero della Giustizia

Il Centro per la sicurezza informatica ha il compito di proteggere il cyberspazio pubblico, in particolare quello del Ministero della Giustizia. Tra i suoi compiti – secondo la legge – figura la fornitura di servizi che migliorino la sicurezza informatica, il livello di informatizzazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in questo ambito.

Secondo l’ordinanza del Ministro della Giustizia dell’8 ottobre 2021, l’unità era operativa sotto la supervisione del Capo del Ministero della Giustizia. Alla fine di giugno la sede del Centro per la sicurezza informatica è stata trasferita da Zamość a Varsavia.