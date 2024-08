Accademia dell’Umanità. Scopriremo il tuo potenziale

Gli studenti possono scegliere tra campi come diritto, psicologia, dietetica, informatica ed elettroradiologia, ognuno dei quali viene svolto in un laboratorio specializzato. In Humanitas Academy viene data grande importanza agli aspetti pratici dell’educazione.

Educazione attraverso l’esperienza

Ho scelto questa università perché è focalizzata sull’apprendimento della mia futura professione. La collaborazione con partner e ospedali nel campo dell’elettroradiologia mi consente di apprendere nelle condizioni del mio futuro lavoro – dice Małgorzata, una studentessa del secondo anno.

Małgorzata, come altri studenti di elettroradiologia, utilizza un laboratorio specializzato dotato delle più moderne apparecchiature diagnostiche, grazie al quale l’apprendimento avviene in condizioni simili alla realtà lavorativa nelle strutture mediche professionali. Gli strumenti a disposizione degli studenti includono Performance-X/Control-X

Inoltre, il laboratorio è dotato di set di fantocci per l’apprendimento della rianimazione, endoscopi passivi all’avanguardia e apparecchiature per eseguire test diagnostici simulati, consentendo un’ampia gamma di apprendimento pratico. Gli studenti hanno inoltre accesso a kit diagnostici specializzati, come audiometro, spirometro, elettrocardiogramma e timpanometro, consentendo una preparazione completa per futuri lavori nel campo dell’elettrodiagnosi medica.



Conosci la mente dall’interno

Humanitas Academy punta sull’innovazione, che è particolarmente evidente nel Laboratorio di ricerca e simulazione sulle tecnologie VR e robotica, inaugurato nel 2023. Questo spazio è progettato in modo che gli studenti possano non solo partecipare alle lezioni, ma anche partecipare attivamente ad esercitazioni avanzate.



Toccare il cuore o il cervello è una sensazione molto diversa dal semplice sentirlo o riconoscerlo su un modello in plastica – dice Adam, uno studente di psicologia.

Le attrezzature di laboratorio includono simulatori di realtà virtuale all’avanguardia che forniscono modelli anatomici realistici e funzioni interattive che consentono la comprensione dell’anatomia umana. Inoltre, gli studenti hanno accesso ai più recenti visori per realtà virtuale e display immersivi, che garantiscono un’elevata qualità visiva ed esperienze realistiche.

Gli studenti di psicologia hanno accesso anche al Laboratorio di Psicologia, che supporta la diagnosi dell’apprendimento attraverso l’accesso a moderne apparecchiature per test psicometrici psicologici e tecnici, vari test psicologici, nonché kit diagnostici di biofeedback e neurofeedback.

Il laboratorio contiene anche modelli anatomici e attrezzature che consentono test psicomotori complessi, consentendo l’apprendimento pratico nel campo ampiamente conosciuto della psicodiagnostica. Gli studenti possono utilizzare i metodi più recenti per valutare le funzioni cognitive, partecipare alla ricerca e prepararsi per il lavoro professionale in vari campi della psicologia.

Inoltre, gli studenti specializzati in psicologia forense o criminologia hanno accesso al moderno laboratorio forense dell’Accademia Humanitas, dotato di sussidi didattici specializzati.

Durante le esercitazioni, condotte da esperti tecnici di polizia, sono stati utilizzati 105 diversi tipi di attrezzature e materiali collocati in due box forensi completamente attrezzati. Queste lezioni pratiche consentono loro di eseguire in modo indipendente il rilevamento di tracce forensi e operazioni di sicurezza. Gli strumenti disponibili includono cuscinetti per impronte digitali, pellicole positive e gel, specchi di ispezione, polveri magnetiche e per impronte digitali e vari pennelli, consentendo un approccio completo a ogni scenario criminale.



Un insegnante che insegna e sostiene

Per futuri psicologi, terapisti e insegnanti, l’università ha creato un laboratorio sensoriale per il giardino, che viene utilizzato a scopo didattico e terapeutico. Progettato pensando all’educazione e alla terapia, questo studio si adatta alle diverse stagioni, creando uno spazio funzionale e terapeutico. Un’area appositamente attrezzata con aiuole, piante aromatiche e angoli verdi aiuta nell’apprendimento pratico a riconoscere e soddisfare le esigenze delle persone con bisogni educativi speciali, compresi i bambini.

Ogni elemento del giardino è progettato per stimolare i diversi sensi, rendendo l’apprendimento un’esperienza multidimensionale, combinando teoria e pratica in modo molto naturale. – aggiunge Anna, studentessa di Pedagogia della scuola dell’infanzia e della scuola dell’infanzia.

Inoltre, gli studenti di pedagogia utilizzano un laboratorio pedagogico specializzato, che integra il Garden Sense Laboratory e l’Universal Design Laboratory. Gli studenti hanno accesso alla terapia Snoezelen, al pavimento interattivo FunTronic e ai sistemi di terapia di integrazione sensoriale, che includono, tra gli altri: angoli UV, proiettori, colonne a bolle, pannelli interattivi e un letto ad acqua con funzioni di massaggio.

Imparare ciascuno di questi elementi amplia le nostre conoscenze, ci fa comprendere meglio la futura professione di insegnante e ci prepara ai moderni metodi di insegnamento. – conferma Carolina, studentessa di pedagogia.

Inoltre, il laboratorio offre strumenti moderni per l’apprendimento del coding e della programmazione, come il robot Evo ozobot, il WonderPack Dash&Dot o il set Lego WeDo 2.0. L’uso di questi strumenti nell’istruzione consente agli studenti di prepararsi praticamente per il futuro lavoro negli asili e nelle scuole, dove queste tecnologie sono sempre più utilizzate.



Dall’aula al tribunale

In cambio, i futuri avvocati hanno l’opportunità di utilizzare un’aula di tribunale attrezzata professionalmente, dove possono simulare processi reali e altri procedimenti legali. Ciò consente loro di prepararsi per professioni come: avvocato, pubblico ministero, giudice o consulente legale.

Recitare scene legali in un’aula scolastica e in una vera aula di tribunale è un’esperienza, una percezione e un apprendimento completamente diversi. Un ulteriore vantaggio è che impariamo la pratica da avvocati che gestiscono i propri studi legali, giudici che governano nei tribunali e pubblici ministeri. Ogni udienza viene registrata e poi analizzata attentamente. Ci insegna gli atteggiamenti giusti e mostra i nostri punti di forza e di debolezza. I nostri studi combinano la teoria con una dimensione pratica per il nostro lavoro futuro – conferma Dominica, studentessa di giurisprudenza al terzo anno.

Ingegnere tecnologico moderno

I futuri professionisti IT apprendono nel laboratorio all’avanguardia anche in ingegneria DevOps, sicurezza informatica, ingegneria IoT, sviluppo web, intelligenza artificiale e ingegneria dei dati. Per loro il laboratorio è dotato di una serie di strumenti tecnologici avanzati che supportano l’apprendimento pratico. Questi includono le piattaforme pedonali programmabili Unitree GO 1 Edu con un sensore avanzato e un sistema di tracciamento intelligente, che vengono utilizzate nelle lezioni di robotica mobile e nella ricerca sulla mappatura dello spazio.

Inoltre, il laboratorio dispone di un simulatore di sicurezza informatica che consente di progettare simulazioni di attacchi email, malware e varie minacce legate alla sicurezza digitale, come phishing o phishing.

Il laboratorio comprende anche tablet, Lego Mindstorms, set Lego SPIKE e robot Fable, che offrono ampie opportunità di esplorazione e apprendimento nelle nuove tecnologie e nella robotica. Tutto ciò crea un ambiente favorevole per un’intensa cooperazione tra studenti e tecnologia, sviluppando le loro capacità nell’applicazione pratica delle conoscenze nel campo della tecnologia dell’informazione.

La scelta di questa università è stata chiara: volevo lavorare nel campo dell’informatica, ma anche studiare. Qui posso lavorare, fare esperienza e studiare – aggiunge Marcin, studente di informatica al secondo anno.

Tutto a portata di mano

Studiare in Humanitas Academy è molto più che semplicemente imparare. Tutte le strutture dell’Accademia, dai laboratori alle aule e alle aree ricreative, sono raggiungibili a piedi. Ciò consente agli studenti di utilizzare il tempo trascorso all’università in modo efficace senza sprecarlo nel pendolarismo.

Progetti congiunti, workshop ed eventi culturali organizzati non solo dai club scientifici ma anche dai dipendenti universitari consentono uno sviluppo continuo, inclusa la comunità locale.

Grazie al fatto che l’università organizza incontri e lezioni gratuite, posso ampliare le mie conoscenze. Ad esempio, il recente evento Zagłębie Science Marathon mi ha permesso di partecipare a lezioni con il metaanalista Łukasz Wroński, che ha dimostrato i suoi metodi di lavoro, che un giorno potrei usare – dice Marcin, studente di psicologia del quarto anno.

L’accademia si concentra anche sullo sviluppo della cooperazione internazionale, offrendo studi bilingui e programmi di scambio che consentono agli studenti di acquisire esperienza globale.