Abbiamo giocato a Kingdom Come Deliverance II. La storia aggiuntiva di Henry Skalica sembra fantastica

Tra meno di sei mesi i giocatori di tutto il mondo incontreranno di nuovo Henry Skalica e vedranno di persona cosa accadrà a lui e a tutta la Boemia. Abbiamo già avuto modo di provare per qualche ora la prima versione del codice e ora, con l’inizio della gamescom, possiamo finalmente condividere con voi le nostre impressioni.

Avete visto che la chiesa di San Giacomo a Kutná Hora (nome ceco originale di Kutenberg), costruita in stile gotico, ha solo una torre completa, mentre l’altra torre è stata completata ad un livello molto più basso? Questa decisione non ortodossa non è arrivata dal nulla. Ebbene, ci sono chilometri di pozzi minerari sotto la città, da cui veniva estratto la maggior parte dell’argento ceco, e ce n’era così tanto che la grande, massiccia chiesa… cominciò a sgretolarsi dolcemente. Per paura di una tragedia si decise di non completare la seconda torre. L’edificio può sembrare strano, ma almeno i residenti della città possono dire di avere la propria torre pendente. Ho appreso queste ed altre curiosità durante un incredibile evento aereo organizzato da Warhorse e Plaion a Kutná Hora, dove, tra le altre cose, ho trascorso anche qualche ora nel mondo di “Kingdom Come Delivery 2”. E indovina un po’? va bene. È molto buono

Tobias Stolz-Zwilling, responsabile delle pubbliche relazioni di Warhorse, ha menzionato all’inizio della nostra avventura con la seconda parte che la conoscenza della prima parte non è richiesta e in effetti, le prime ore di gioco offrono quella che sembra una rapida ripetizione di quelle parti . Eventi, che sono presentati in modo tale da non disturbarti e, se lo desideri, puoi saltarli quasi completamente, ma personalmente penso che valga la pena giocare all’originale, perché sebbene sia goffo, ti permette di migliorare sentire il mondo, i personaggi e le relazioni tra loro. Poiché questa è letteralmente una continuazione diretta di quegli eventi, alcuni aspetti di ciò di cui scriverò qui potrebbero essere considerati spoiler (anche se cerco di stare attento a ciò che scrivo). Non proprio, forse dalla prima metà della partita, ma comunque.

Kingdom Come Deliverance 2 – Test di gioco di Warhorse. Bella Boemia!





Cominciamo con il più ovvio. Il secondo gioco KCD è soprattutto un gioco dall’aspetto gradevole. Entrambe le parti utilizzano Cryengine, ma nel caso dell’originale, i modelli dei personaggi e le animazioni erano più difficili da apprezzare: l’ambiente circostante può fare il lavoro, a condizione che non ci siano cittadini indugiati nell’inquadratura. Questa volta non ci sono mezze soluzioni. Lo studio è cresciuto fino a raggiungere oltre 200 persone, che possono essere viste anche sullo schermo. I volti dei personaggi sono impressionanti, ricchi di dettagli e sembrano quasi identici agli attori che interpretano questi personaggi. Tuttavia, direi che, sebbene di tanto in tanto si possa vedere quanto sia capace questo motore quando si tratta di espressioni facciali, nella build a cui stiamo giocando, le conversazioni con gli altri personaggi sembrano ancora come se due pupazzi fossero posti uno di fronte all’altro. Credo però che questo aspetto verrà ulteriormente migliorato. Tuttavia, dubito che ci saranno risorse sufficienti per garantire che i successivi pezzi di equipaggiamento interagiscano correttamente tra loro, piuttosto che semplicemente hackerarsi a vicenda. Questo era molto evidente nella prima parte ed è ancora lì. Tuttavia, bisogna ammettere che i costumi stessi sembrano molto belli e i creatori si sono assicurati che i successivi elementi dell’armatura fossero posizionati nell’ordine corretto e non, ad esempio, prima la piastra toracica e poi il gambisson. Una piccola cosa, ma aggiunge ancora di più il senso di realismo. In termini di animazione, è stata prestata attenzione a garantire che ogni arma questa volta avesse un aspetto completamente diverso. Quindi combattere con una spada corta sarebbe molto diverso dal combattere con una lancia, un martello militare, un’ascia o una grande spada a due mani. Ciò si traduce anche nel sistema di combattimento, ma ne parleremo più avanti.

I campi, i prati, i boschi e i fiumi erano già impressionanti nella prima parte, ma questa volta abbiamo a che fare con un livello completamente diverso. Il numero e la varietà delle piante che superiamo (questa volta senza rilevare collisioni ridicole, quindi non dobbiamo preoccuparci di rimanere bloccati), o il terreno denso di foglie ed erba, o anche solo corteccia di alberi e fango sotto i nostri piedi. Semplicemente fantastico. Mi sono fermato più volte per osservare meglio la bellissima foresta in cui eravamo discesi alla fine del prologo. Non sono rimasto molto colpito, almeno all’inizio, dalla città e dagli interni degli edifici, che erano un po’ semplici, spigolosi e insipidi, ma poi mi sono ricordato che ero all’inizio del XV secolo: era proprio così che sembrava allora. Anche gli edifici e le strade decorati in modo semplice cominciano a fare impressione quando di notte tieni una torcia davanti a te con tutto il mondo intorno a te (o almeno la parte di esso che non è nascosta nell’oscurità, fuori dalla visione di Henry). vista). ) Sarà immerso nella luce arancione del fuoco. L’unica cosa che può essere stressante è il potenziale miglioramento del gioco. Le stazioni su cui abbiamo riprodotto erano impostate sull’identica RTX 4090 e vedevo ancora le animazioni tagliate, durante un filmato o durante la rotazione rapida sul proprio asse. Sarei felice di rivedere la versione per console su Gamescom, se disponibile.

Kingdom Come Deliverance 2 – Test di gioco di Warhorse. Gameplay raffinato





Dal punto di vista del sistema, possiamo dire che abbiamo quasi lo stesso gioco del primo gioco, ma in una versione migliorata e più user-friendly. Il menu potrebbe sembrare leggermente diverso a prima vista, ma in realtà è una versione ridisegnata della stessa cosa della prima parte. Quindi abbiamo una mappa, una scheda del personaggio, un equipaggiamento, un registro delle missioni e un codice. Un bel tocco sono le sottopagine nidificate, grazie alle quali puoi vedere la pagina corrente e parte della pagina adiacente su uno schermo, il che può rendere più semplice il controllo di diverse cose, ma ci vuole un po’ di tempo per abituarsi. -Sfogliavo le pagine senza sosta e mi sentivo come se avessi in mano un gamepad per la prima volta nella mia vita, perché hanno cambiato un po’ i controlli e all’improvviso la mia memoria muscolare è stata più un ostacolo che un aiuto.

Parliamo di memoria muscolare. Combattere con le spade (l’unico tipo di arma da mischia che ho potuto testare) è ora incomparabilmente più semplice, ma non perché il sistema sia stato semplificato troppo. Mantieni comunque la distanza corretta, la postura e le reazioni sono molto importanti, ma… c’è sempre un “ma”. Innanzitutto, gli attacchi a due pulsanti sono stati abbandonati. Ora tutto ciò di cui hai bisogno è nascosto sotto R2/RT, e la spinta può essere fatta al corpo solo impostando l’indicatore di attacco nella posizione più bassa – se l’arma offre un tale attacco, perché lo stile di combattimento cambierà a seconda dell’arma che sta usando. sta tenendo. Mi sembra anche che ora sia più facile parare, anche se ciò potrebbe non essere dovuto all’ampliamento della finestra in cui può essere eseguito, ma al generale miglioramento della reattività dell’intero gioco. Nel primo gioco, quello che mi ha infastidito di più è stato il ritardo: premi X per afferrare la mela. Premo. Sto aspettando. Ascensori. Lo stesso con i combattimenti. Questo problema non esiste nella seconda versione. Henry ha ancora il suo peso e non è diventato improvvisamente l’Uomo Ragno di Insomniac, ma non reagisce più minimamente come dopo due litri di chiaro di luna. Quindi, le battaglie sono diventate più mobili ed emozionanti, l’esplorazione è diventata semplicemente più divertente e anche il normale movimento in compagnia ha acquisito una nuova dimensione, perché di tanto in tanto possiamo rispondere rapidamente al nostro compagno senza interrompere la marcia – o lasciarlo Sapere. Quello che abbiamo fatto le notti precedenti con sua madre quando litigavamo. La novità testata è la balestra: è estremamente lenta, ma estremamente facile da sparare, facendo cadere i nemici a terra alla velocità della luce. Fondamentalmente, si svolge quasi come in fotografia: vista frontale, vista posteriore e guida.

Kingdom Come Deliverance 2 – Test di gioco di Warhorse. Piccole grandi storie





Il gioco sarà diviso in due mappe principali: una terra idilliaca situata a nord, dove inizieremo il gioco, e Kuttenberg con le aree circostanti. Non ho potuto confermare con chiarezza se visiteremo anche le zone conosciute dalla prima parte. Anche se abbiamo avuto tutto il tempo per familiarizzare con il gioco, non ho potuto esplorare molto perché l’inizio era incredibilmente prolisso. Per la prima ora guardiamo solo filmati o facciamo solo scelte di dialogo. Fortunatamente, le cose migliorano solo in seguito e la maggior parte dei problemi che presenta il gioco possono essere risolti in più di un modo. Prendiamo, ad esempio, la missione Maestro di spada Meinhardt, che iniziamo scortando un tedesco loquace a Köttenberg.

Sfida Henry a duello e a questo punto il nostro comportamento (o abilità) è importante: se riusciamo a sconfiggere il guerriero, accelererà la ricerca in seguito. Indipendentemente dal risultato, le guardie compaiono rapidamente. Possiamo quindi lasciare che la situazione si svolga, schierandosi con o contro Meinhardt. Il primo porta all’esilio dalla città, poiché nel distretto di Cottenberg non sono ammessi duelli senza una regolare licenza, e il terzo, non so, il secondo ci spinge tra le braccia del signor Meinhardt e, forse, cambia l’equilibrio di potere in città è a nostro favore. Ebbene, si scopre che Minehardt avrebbe dovuto diventare il nuovo maestro della Gilda dei Duellanti, ma a causa della tesa situazione politica, ha dovuto farlo volentieri, il che non è stato facile per lui. Possiamo accettare di fare un piccolo lavoro per lui: rubare una spada cerimoniale dall’edificio della gilda e appenderla alle pareti del municipio, il che significa che è qualcuno disposto ad accettare la sfida e ad affrontare la gilda attualmente al potere. Se qualcuno ci vede nell’edificio della gilda durante la rapina, il duello successivo avverrà a favore della parte lesa.

Questo è quello che sembrava nel mio caso, ma è solo una delle tante opzioni. Non conosco tutte le opzioni possibili per svolgere questa missione, ma te ne dirò alcune. Prima di tutto, se all’inizio non rispetti Manhart, verrà bandito dalla città. Ciò non annulla immediatamente l’incarico, ma rende prima necessaria la ricerca di un luogo idoneo da cui proseguiremo le nostre attività. Successivamente, quando rubi una spada da una gilda, puoi afferrarla o azionarla in modo completamente silenzioso: ci sono anche altre opzioni, se leggi correttamente i vaghi suggerimenti dello sviluppatore. Questo determina l’equipaggiamento con cui affronteremo il torneo per avere l’opportunità di gestire la gilda. Mi sono dovuto accontentare di un giubbotto antiproiettile in cambio del gambison perché sono stato notato uscendo dall’edificio, ma puoi anche accontentarti del silenzio più completo, grazie al quale la gilda non ha idea di cosa sia realmente successo e li combattiamo onestamente. Il torneo stesso è stato il momento in cui ho esaurito il tempo, ma mi sento un po’ un fallimento perché abbiamo avuto tre contro tre (battaglie in singolo) che si sono svolte… dal vivo. Così, per esempio, ho dovuto guardare l’allievo di Sir Meinhardt vincere il primo round dei suoi duelli, perdere il secondo e vincere il terzo, il che ha richiesto, credo, circa dieci minuti. Durante questo periodo, potevo andare alla tenda medica per curare le mie ferite e riparare le mie armi. Ci sono voluti solo pochi istanti, e il resto del tempo ho dovuto aspettare pazientemente il mio turno, guardando una battaglia un po’ artificiale tra due IA.

La cosa più impressionante di tutto questo è il fatto che la storia di Minehart è solo una missione secondaria, estranea alla storia più ampia di Henry, eppure lo sviluppatore le ha dedicato molto tempo, suddividendola in tutta una serie di sfide più piccole e dando ai giocatori la possibilità di avvicinarsi a loro in modi diversi, con risultati significativamente diversi. È spaventoso quanto sia espansiva la trama principale. “Kingdom Come Deliverance 2” promette di essere un forte contendente per il titolo di Gioco dell’anno. Un mondo ben congegnato, una grafica meravigliosa, una colonna sonora fantastica, umorismo originale e molti sistemi armoniosi: tutti questi elementi combinati in un insieme coerente mi fanno venire voglia di vedere come funziona il gioco su console e poi posso effettua un ordine per un’anteprima, cosa che per me non è così. 11 febbraio 2025. Salva questa data sul tuo calendario.