Abbiamo fatto progressi. Questi batteri producono plastica biodegradabile. Com’è possibile?

Gli scienziati sono riusciti a coltivare batteri in grado di produrre polimeri con catene laterali aromatiche. Ciò apre la strada alla produzione di plastica biodegradabile con maggiore durezza e stabilità termica. Questa è una buona notizia per il nostro pianeta.

Si parla molto dell’impatto dannoso della plastica sull’ambiente. Il problema è complesso, di cosa si tratta esattamente? Innanzitutto La produzione della plastica è interamente basata su materie prime petrolifereIl che comporta l’emissione di grandi quantità di gas serra. Questi processi portano al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico. Inoltre, i rifiuti di plastica si decompongono molto lentamente. Ciò provoca l’accumulo di enormi quantità di rifiuti sulla terra e negli oceani, mettendo a rischio la vita marina e l’intero ecosistema.

La plastica ci circonda non solo nelle situazioni quotidiane, ma anche quando non vorremmo. Particelle fini nocive sono già presenti nella nostra acqua potabile e persino nei nostri polmoni. Come prevenirlo? Dovrebbe essere la risposta all’impatto negativo della plastica sull’ambiente e sulla vita umana Plastica biodegradabile. Questi sono materiali che possono decomporsi in condizioni naturali. L’ultima scoperta dei bioingegneri, descritta sulla rivista scientifica Trends in Biotechnology, ci avvicina a questa visione.

Gli scienziati coreani hanno fatto una scoperta sorprendente. Sono riusciti a modificarlo Batteri Escherichia coli Fino a quando non producono Polimeri contenenti strutture ad anello. Rende la plastica più rigida e termicamente stabile. Ciò a sua volta aumenta le sue potenziali applicazioni in vari settori. La sfida della ricerca era che queste molecole cicliche sono solitamente tossiche per i microrganismi. Quindi gli scienziati hanno dovuto creare Una nuova via metabolicaCiò ha permesso ai batteri di produrre e tollerare questi composti.

I progressi nella produzione della plastica sono stati resi possibili dall’uso di microrganismi per produrre polimeri con strutture aromatiche. È essenziale per molti materiali industriali come PET e polistirolo. Precedenti ricerche hanno consentito ai microrganismi di creare polimeri con monomeri aromatici e alifatici alternati. Tuttavia, per la prima volta è diventato possibile ottenere polimeri costituiti solo da monomeri con catene laterali aromatiche.

Per fare ciò, i ricercatori hanno prima ricombinato enzimi di altri microrganismi, creando una nuova via metabolica che consente ai batteri di produrre il monomero aromatico fenillattato. Quindi, utilizzando simulazioni al computer, Progetta uno speciale enzima polimerasiIn grado di combinare efficacemente questi monomeri in un polimero stabile.

– Credo di si Bioproduzione Sarà la chiave per riuscire a mitigare il cambiamento climatico e la crisi globale della plastica, afferma il ricercatore capo Sang-yup Lee, ingegnere chimico e biomolecolare presso il Korea Advanced Institute of Science and Technology. “Dobbiamo lavorare insieme a livello internazionale per promuovere la produzione basata sulla biotecnologia in modo da poter garantire un ambiente migliore per il nostro futuro.

Il polimero risultante è Biodegradabile. Inoltre, grazie alle sue proprietà fisiche uniche, può essere utilizzato in biomedicina. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per valutarne appieno il potenziale.

La fase successiva della ricerca è lo sviluppo di ulteriori tipi di monomeri e polimeri aromatici con diverse proprietà chimiche e fisiche. Grazie al loro elevato peso molecolare, sono progettati per essere adatti ad applicazioni industriali che richiedono maggiore resistenza e stabilità. Allo stesso tempo Gli scienziati stanno lavorando per migliorare il metodo di produzione sviluppatoPer consentirne un utilizzo più ampio.

Tuttavia, non è noto quando la plastica biodegradabile sostituirà l’onnipresente plastica. Tuttavia, si prevede che il cambiamento non si applicherà a tutti i paesi contemporaneamente.

fonti: Tendenze nelle biotecnologie, Allarme Eurek.