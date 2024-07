Abbiamo deluso i tifosi. Ancora una volta Cracovia si è rivelata scomoda

Il Raków Częstochowa ha perso 0:1 contro il Cracovia nella partita del secondo turno dell’Ekstraklasa. Dopo il fischio finale, l’allenatore dei medagliati, Marek Babzon, ha commentato.

– Sono stato molto felice di tornare a Limanowski e incontrare Cracovia. I tifosi erano fantastici e l’atmosfera era fantastica, ma abbiamo fallito e perso. Il risultato è la cosa più importante… Ancora una volta Cracovia si è rivelata scomoda – ha esordito Babzon.

Marek Babzon ha iniziato nella media la sua seconda avventura a Jasna Gora. Anche se il Raków ha battuto il Motor Lublin 2-0 all’inizio della stagione, il Papszun ha perso la prima partita in casa. L’unico gol è stato segnato da Mikkel Maigard all’inizio del secondo tempo.

Abbiamo avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. È stata una partita molto dinamica, ma è mancata la qualità. Senza molta cultura del gioco. “Spesso abbiamo fatto scelte sbagliate e ci sono state molte lotte da parte nostra, ma c’era anche molto caos”, ha aggiunto.

– La cosa strana è che abbiamo iniziato male il secondo tempo. Abbiamo subito gol facilmente, non abbiamo attaccato la palla e poi non l’abbiamo più attaccata. Cracovia ha difeso basso, ma non troppo basso, come nella stagione precedente – commentò il tutore di Rakoff.

Gli allenatori cambiano e tornano, ma contro il Cracovia Rakov non può ancora giocare

– Solo nell’ultimo quarto d’ora abbiamo trovato il ritmo giusto, abbiamo giocato con una buona energia e i giocatori della nostra squadra hanno creato occasioni. Questo è quello che mi aspetto, non aspettare che bruci – Finisco.

Con tre punti Rakov è all’ottavo posto in classifica. Il Cracovia, a sua volta, occupa il sesto posto, e la squadra guidata da Dawid Kruček ha raccolto quattro punti e un pareggio per 1-1 contro Piast Gliwice nella partita d’esordio.

