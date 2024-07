A Venezia si è conclusa la sperimentazione dei biglietti d’ingresso in città

A Venezia si è concluso domenica il processo che prevedeva la tariffazione di 5 euro per l’ingresso in città, in corso da aprile. Erano esentati i turisti che soggiornavano negli alberghi locali. Le autorità di Venezia spiegano che l’iniziativa, prima nel suo genere al mondo, mira a introdurre un sistema per gestire gli arrivi turistici.

Le autorità della città sul Canal Grande hanno riferito che l’ultimo giorno in cui queste regole erano in vigore, più di 10.000 persone hanno pagato per entrare. Sono esentati 38.000 ospiti degli alberghi. Durante la giornata sono stati effettuati quasi 8.000 controlli sul codice QR richiesto a tutti i visitatori per confermare il pagamento o l’esenzione dalla prenotazione dell’alloggio.

Da lunedì, secondo la stampa italiana, le autorità veneziane inizieranno ad analizzare i risultati dei test effettuati nei 29 giorni selezionati. In base a ciò stabiliranno nuove regole per l’ingresso in città a partire dal prossimo anno. Secondo il Corriere della Sera, una delle opzioni allo studio sarebbe quella di aumentare da 5 a 10 euro la tariffa per le prenotazioni last minute. Forse, suggerisce, e la questione della tariffa potrebbe essere oggetto di un voto in città.

Dal 25 aprile hanno visitato Venezia più di 447.000 persone e gli incassi ammontano a circa 2,2 milioni di euro, più del previsto. Durante questo periodo arrivarono in città un totale di 1,3 milioni di persone. Sabato 13 luglio si è registrato il minor numero di ospiti negli alberghi: circa 37.000 persone.

Ci vengono in mente le ripetute parole del sindaco Luigi Bugnaro: “Il nostro obiettivo è fare di Venezia una città in cui si possa vivere. La maggior parte delle persone capisce che vogliamo tutelarla”. Ha valutato che queste nuove regole possono essere migliorate, ma – ha osservato – “non sembrano comportare perdite specifiche”.

I commenti della stampa hanno richiamato l’attenzione sulle opinioni di alcuni veneziani che considerano il biglietto d’ingresso un fallimento, perché non ha limitato il grande afflusso di turisti e non ha migliorato la qualità della vita dei residenti permanenti, e – come dicono – ha violato le norme diritto alla libera circolazione e alla privacy, perché i dati di arrivo sono stati raccolti da persone.