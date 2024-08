A settembre è stata presentata in anteprima la prima biografia completa di Henryk Arctowski

“Questo è il primo libro dedicato alla vita e alle attività di Henrik Arktowski (1871-1958), e non è una raccolta di pubblicazioni scientifiche e conferenze, ma una storia colorata sulla ricostruzione della biografia di Henrik basata su ciò che nessuno sapeva lui prima”, hanno annunciato gli autori: Famous Knowledge of Science Polar e l’autrice di libri Dagmara Busek e la regista e documentarista Katarzyna Dubkowska.

Henryk Arktowski è un eminente geofisico e geografo polacco. Fu uno dei primi polacchi (insieme ad Antoni Boleslaw Dobrowolski) a raggiungere l’Antartide alla fine del XIX secolo. Quindi Arktovsky, quando aveva solo 26 anni, assunse la carica di direttore scientifico della spedizione belga a bordo della nave “Belgium”, che è considerata una svolta nella storia delle spedizioni antartiche (i partecipanti a questa spedizione furono i primi poterlo fare) di trascorrere l’inverno in Antartide nonostante le condizioni sfavorevoli, perché la nave rimase bloccata nel gelato per 13 mesi). Le ricerche condotte lì da Arktovsky costituiscono la base della moderna ricerca polare. Oggi prende il nome, tra le altre cose, dalla Stazione Antartica Polacca, situata sull’Isola Re Giorgio.

Un argomento in gran parte sconosciuto descritto dai biografi è la sua attività per la scienza e gli scienziati polacchi durante e immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. “Nell’agosto del 1939, Arktovsky e sua moglie Jane andarono a Washington per partecipare a una conferenza scientifica. Lì dovette affrontare la guerra e non c’era alcuna possibilità di tornare in patria a Lviv e lavorare all’Università di Lviv l’opera di “ricostruzione e sostegno della scienza polacca, lo svolgimento di attività diplomatiche, ma anche, ad esempio, l’ottenimento di libri scientifici e l’invio alle istituzioni polacche o l’aiuto agli scienziati polacchi quando, come lui, si trovano fuori dal paese senza possibilità di ritorno.” Intervista a Nałuka e Pauls.

Ha ricordato che Arktovsky era già un “diplomatico scientifico” quando partecipò in rappresentanza della Polonia alla Conferenza di Versailles (la conferenza di pace che pose fine alla prima guerra mondiale).

Un altro argomento che non è stato ancora affrontato è il suo rapporto con sua sorella. “In generale, il fatto che Henrik avesse una sorella è stata una grande sorpresa per noi, perché prima non c’erano informazioni su di lei; si credeva addirittura che Henrik fosse l’unico figlio morto senza figli. E all’improvviso abbiamo trovato una lettera per Henrik. Buzek ricorda: “Negli archivi, a cominciare dalle parole: “Caro fratello”.

Inoltre, i materiali unici del libro includono: un albero genealogico parzialmente ricostruito della famiglia di Henrik Arktowski, fotografie inedite di diversi periodi della sua vita (fornite dai suoi parenti viventi), nonché frammenti delle reminiscenze di Arktowski dal “belga”. Expedition, pubblicato per la prima volta in polacco.

Un’altra caratteristica interessante sono le analisi grafiche degli scritti di Henryk Arktowski. “Come biografo di grandi persone, sono interessato principalmente a quest’uomo nascosto dietro la facciata di titoli e titoli onorifici. Ecco perché abbiamo fatto ricorso a questa procedura interessante e abbiamo presentato lettere al grafologo Henrik di diversi periodi della sua vita – quando lui aveva circa 30 anni ed era già sulla cinquantina per cercare di determinare la sua personalità, e le analisi dei suoi scritti sono coerenti con ciò che si può vedere nelle sue lettere e nei suoi diari, ad esempio, era molto espressivo o aveva grandi sbalzi d’umore L’autore ha detto: “Un giorno, potrebbe essere in uno stato d’animo depressivo e incolpare “Pensò a se stesso e al mondo intero che nulla aveva senso, e nei giorni successivi, cadde in un turno di lavoro e si sedette e scrisse o analizzò per diversi giorni.”

Riferendosi al titolo del libro: “Henrik Arktowski. Nel mondo delle idee”, Butschek ha spiegato che si tratta di una citazione dalle sue memorie scritte negli anni 1901-1909: “Eppure vorrei un’ora, un’intera giornata di chiusura tranquilla e mi piacerebbe vivere nel mondo delle idee, completamente separato dal mondo che mi circonda.

“Il termine ‘essere nel mondo delle idee’ è stato un leitmotiv della sua vita, spesso ripetuto nelle sue memorie. Ciò dimostra che Henrik era in realtà un uomo introverso, molto concentrato sul suo lavoro. Questa immagine emerge anche dai ricordi forniti da la sua famiglia”, – ha osservato Bożek.

“Arktovsky era un sognatore. Era un uomo che non aveva paura di puntare in alto e di trasformare le sue visioni e progetti in parole e azioni concrete. Era una sorta di idealista, spesso sottolineando la natura utilitaristica della scienza, nella quale credeva fermamente 20esimo secolo.” D’altra parte era anche scontento e criticava gli altri. A nostro avviso, Henrik era difficile nei contatti sociali, almeno al primo incontro, perché in seguito, con una conoscenza più profonda, si sarebbe adattato agli altri. Lo stereotipo del genio – una persona socialmente difficile, che in qualche modo vive nel proprio mondo di pensiero e intellettuale – è stato riassunto da Dagmara Busek.

Il libro è pubblicato dalla casa editrice BOSZ. Contiene 500 pagine. L’idea di realizzarlo è nata nel 2018, quando Katarzyna Dąbkowska ha deciso di realizzare un documentario su Henryk Arctowski. Alla fine, il libro è stato creato per primo e l’iniziatore è ancora alla ricerca di fondi per produrre il film. (porta)

Agnieszka Kliks-Pudlik

