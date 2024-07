A differenza dei dinosauri di Jurassic World, i Twister si sono evoluti con la vera scienza dei tornado

“La gente mi ha chiesto più volte cosa pensavo di questo film come paleontologo dei vertebrati.” Scritto da Donald Prothero Nel 2015, dopo la premiere del film “Jurassic World”. La mia solita risposta breve è: Grande delusione: è un buon film di mostri e un pessimo aspetto scientifico. “Poteva andare molto meglio.”

Questa è una critica comune da parte di chiunque studi i dinosauri, soprattutto perché il film originale “Jurassic Park” l’ha già provato. “I dinosauri originali nel romanzo e nel primo film riflettono le ultime ricerche sui dinosauri. “Invece di trascinare stupide lucertole attraverso le paludi (come avevano fatto i dinosauri per più di un secolo), erano attivi e agili e avevano la coda estesa dietro di loro ( piuttosto che trascinarli per terra)”, ha detto. “Jurassic Park ha ridefinito la percezione pubblica dei dinosauri in un modo più sfumato”, ha scritto Prothero, ma la popolarità di questi dinosauri è diventata una trappola per il franchise. “Non puoi basta cambiare il design delle creature a metà della serie,” ha scritto Prothero. Fili“Sarebbe come sostituire un attore con un attore completamente diverso. Questi progetti sono già fissati.”

Sebbene negli ultimi 30 anni siano state fatte molte scoperte sui dinosauri, in particolare il fatto che molti dinosauri avevano piume invece della pelle morbida e squamosa, i nuovi film hanno scelto di soddisfare la nostalgia del pubblico per il primo film piuttosto che cercare di educare il pubblico sui dinosauri. Questa nuova informazione. “I paleontologi rimasero inorriditi quando Steven Spielberg e Colin Trevorrow decisero di non aggiornare la loro scienza ma di tornare a un vecchio modello di dinosauro che era chiaramente sbagliato”, ha scritto Prothero.