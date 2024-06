850.000 giocatori che cercano banane virtuali nel gioco stanno mostrando le assurdità di Steam. Le persone credono che porterà loro ricchezza

Messaggio

Banana non impressiona per il suo gameplay e la grafica piatta (chiamiamola così), ma è comunque uno dei giochi più popolari su Steam.















aggiornare: banana Ho trascorso un fantastico fine settimana su Steam e chiaramente le cose non stanno rallentando. 3 ore fa È morto Nuovo registro delle attività: è stata avviata la produzione su 858.915 account utente Valve, Fare spazio Solo al secondo CS. Cosa c’è di più, banana occupare Attualmente si colloca all’undicesimo posto assoluto in termini di giocatori simultanei su Steam ed è vicino al decimo punteggio di Baldur’s Gate 3 (875.343 persone che giocano simultaneamente).

Post originale (13 giugno, 9:38)

Il mercato dei giochi non è estraneo ai successi inaspettati che attirano decine o addirittura centinaia di migliaia di giocatori dal nulla. Tuttavia, esiste un caso speciale Cavalla libera e indistinta bananache finora più di 300mila utenti Steam insieme. Grazie a questo, il titolo esiste oggi La quarta produzione più popolare su SteamAl suo apice, si è classificato terzo in classifica.





Oh banane!

Sembra che il titolo di Robert Bartison “aaladin66” sia in realtà una parodia di Persiani, ed è ciò che ha sottolineato YouTube L’inglese spiffing. Dopo aver avviato il gioco, si aprirà una finestra con una banana sul retro giallo, sulla quale dovremo cliccare. Sì, è tutto il “divertimento” in questo titolo.





Il creatore non ha nemmeno provato ad aggiungere risultati ogni 10, 100, ecc. Bene, c’è solo un risultato: un clic su una banana. Non si tratta quindi di un sito attraente per chi gareggia per una posizione nella classifica degli account Steam con più successi, a differenza della precedente produzione di aaladin66: Lasciami scivolare.





Il F2P non è sufficiente

La prima spiegazione del fenomeno di questa produzione potrebbe essere che è disponibile gratuitamente, tranne che in negozio, con modelli di banane opzionali (sì, il titolo offre micropagamenti). Tuttavia, il modello free-to-play in sé non spiega perché una produzione così modesta rimanga tra i primi cinque giochi su Steam, battendo giochi free-to-play come Apex Legends o Naraka: Bladepoint, per non parlare di giochi come War Thunder. o Team Fortress 2.





Mercato assurdo

Prova sicura delle fonti del successo banana Il fatto è che sulla scheda del gioco vengono evidenziati gli oggetti da acquistare – le già citate varianti Banana, che costano ciascuna PLN 1,05. Tuttavia, quando ne controlliamo uno, lo troviamo Elementi di banana Può essere venduto nel mercato comunitario per un importo maggiore.

Gli articoli più costosi possono essere acquistati dagli utenti per 2,46 PLN – più del doppio del loro costo nel gioco stesso. No, non è un prezzo troppo alto che nessuno pagherà. Lo Shinobinan può essere venduto immediatamente per 2,42 PLN.

Questo articolo può essere acquistato dal negozio del gioco per PLN 1,05. Fonte: vapore.





Gocce rare e speculative

ciò che è importante, Non è necessario acquistare questi articoli affatto. banana Ha un sistema di rilascio di “oggetti” che possono essere ottenuti durante il gioco attivo. Naturalmente, la maggior parte di essi in realtà non hanno alcun valore, ma mostrano statistiche interessanti: Il bottino più popolare conta oltre 2 milioni di copie disponibili su Steam. Nessuna offerta di acquisto trovata.

Tuttavia, dall’altro lato abbiamo oggetti molto più rari. La possibilità di ottenere una banana diamante è una su un milione. Effetto: Puoi venderlo immediatamente per 184 PLN. Indietro Le copie più costose Gli utenti sono disposti a pagare circa 800 PLN e alcuni hanno speso più di 2.000 PLN.





Da notare che il prezzo di vendita è aumentato nel tempo. Lo stesso oggetto è stato inizialmente venduto per circa 100 PLN e solo nel tempo il suo “valore” è aumentato in modo significativo. Il fatto che il gameplay sia molto semplice in questo caso è un vantaggio, perché il gioco non richiede molta attenzione da parte dell’utente e non utilizza risorse di sistema (processore, scheda grafica, ecc.). Devi solo toccare una volta ogni 18 ore per ottenere un oggetto raro (non è necessario eseguire costantemente il gioco).

Per renderlo più interessante: non sto intenzionalmente usando la parola “skin” perché Al momento, queste “skin” non possono essere utilizzate nel gioco. Presumibilmente il creatore aggiungerà tale opzione nel prossimo futuro, ma per ora queste banane sono completamente inutili nel contesto del “gioco”.

Insomma, tutta magia banana In realtà è un mercato speculativo in cui i giocatori sperano di ottenere un profitto facile acquistando oggetti nella speranza di venderli a un prezzo più alto. In sostanza, l’intero concetto si basava su un presupposto simile a quello dei token NFT, con l’aggiunta dell’aspetto “raro” noto solo nei giochi di carte collezionabili.







Banane senza nocciolo

Sorge quindi la domanda: cosa ci guadagna il Creatore? Bene, a parte le entrate derivanti dalla vendita di oggetti (perché in ogni transazione lo sviluppatore e Steam ottengono denaro) I netizen hanno accusato Partison di utilizzare il gioco per estrarre criptovalute, cosa che ha subito negato (attraverso vapore). Non vi è infatti alcuna prova di “mining” virtuale in background dell’app, nonostante siano trascorse 3 settimane dal suo lancio.





A parte le accuse riguardanti le opinioni del creatore (il tedesco ha cancellato i suoi ultimi titoli su Steam, che – senza entrare nei dettagli – erano piuttosto controversi), i netizen hanno notato anche che Partison nascondeva il suo inventario su Steam, anche se in precedenza era pubblicamente disponibile . Pertanto, è difficile dire quante ridicole offerte di acquisto o vendita provengano dallo sviluppatore.

Naturalmente, come spesso accade su Internet, non tutti gli utenti di Internet si impegnano in discussioni serie. Alcuni giocatori sono più interessati ai meme, ad esempio ai suggerimenti per continuare a utilizzare un cetriolo o a diverse speculazioni sulle banane. Non necessariamente virtuale.