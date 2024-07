5 giochi da giocare gratuitamente questo fine settimana di luglio. È un misto di oscurità e fiaba

È associata a GRYOnline.pl dal 2017. Ha iniziato con le guide e ora crea principalmente per redazioni, enciclopedie e promozioni. Un autoproclamato specialista degli omaggi. Ama le strategie, i simulatori, i giochi di ruolo e i giochi horror. Ha anche un debole per i titoli online. Ha trascorso molte ore giocando a Dead by Daylight e Rainbow Six: Siege. Inoltre, adora guardare film horror (i peggiori, i migliori) e ascoltare musica. Tuttavia, la sua passione è soprattutto per i treni. Sulla carta, un fisico medico. Ma in realtà è un umanitario che ama i giochi fin dall’infanzia.

