Agrigento, cade a causa di una buca: ciclista finisce in ospedale

Brutta caduta per un ciclista di Agrigento, ieri mattina, mentre stava percorrendo la via Dei Fiumi, al Villaggio Mosè. Giunto all’altezza con l’incrocio con la via Di Salvo, all’improvviso, a causa di una buca presente sulla strada, avrebbe perso il controllo della bici, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è stato fatta intervenire un’ambulanza del 118. L’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato vari traumi, per fortuna, non gravi. Nella zona si sono portati gli agenti della polizia Locale, per gli accertamenti del caso.