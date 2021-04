Giovanni Fricano è un nuovo calciatore dell’Akragas

La Società Akragas comunica di aver perfezionato l’ingaggio del forte centrocampista Giovanni Fricano, classe 1993, prelevato dal Siracusa in Eccellenza. L’atleta, che può ricoprire il ruolo anche di difensore, è originario di Palermo e ha un curriculum calcistico di grande spessore per aver indossato tante maglie e giocato in categorie professionistiche. Fricano ha iniziato la carriera nella Primavera del Palermo nella stagione 2010/2011.

Successivamente ha militato anche nel Castel Rigone in serie D, nell’Aversa Normanna in C2, nella Battipagliese in D, nel Troina in serie D, nel Siracusa in Serie C e nel Savona in D. Il calciatore (nella foto con il vice presidente Giancarlo Rosato ed il Direttore sportivo Ernesto Russello) è gia a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff per gli allenamenti di gruppo, in vista della ripresa del campionato in programma dopo le festività pasquali.