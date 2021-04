Agrigento, è crollato un immobile disabitato. Nessuna persona ferita

E’ crollata una vecchia e fatiscente palazzina, da tempo disabitata, in via Piersanti Mattarella, nei pressi della stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. Fortunatamente non si sono registrati feriti, né danni ad altre cose. Anche se la paura è stata tanta tra il vicinato per il forte rumore.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i vertici dell’Utc e Protezione civile del Comune di Agrigento.

Intervenuti anche gli agenti della polizia Locale, per regolare la circolazione stradale, per il tempo del sopralluogo. L’area interessata al cedimento è stata transennata.