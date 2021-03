Una vecchia e fatiscente palazzina disabitata, è crollata nella serata di domenica, in via Pirandello, nel centro storico di Favara. Per fortuna a parte la paura del vicinato, non si sono registrati danni ad altri immobili o a cose.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno eseguito un sopralluogo, e i carabinieri della Tenenza di Favara.

Il sindaco di Favara Anna Alba si è recata sul luogo per verificare i danni.