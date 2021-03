Fortitudo Agrigento da impazzire: Vigevano ko!

Fortitudo da impazzire. I biancazzurri, che mai hanno perso in questo 2021, battono anche Vigevano e volano in classifica. Al termine di una partita più che mai bella e combattuta, Agrigento, vince e convince. La “Effe” si è imposta con il punteggio di 75 a 80, alla fine di un match più che mai avvincente. Tra i migliori in campo un super Paolo Rotondo autore di 20 punti e 7 rimbalzi.

Nel primo quarto Agrigento parte meglio, chiudendo con un +2. Nel secondo periodo salgono in cattedra i padroni di casa”. A suonare la carica ci pensano i punti di Veronesi ed i rimbalzi di Chiarastella. Rossi e Borsato portano avanti i suoi e Agrigento chiude in svantaggio. Tutto da rifare.

La “Effe” si perde e Vigevano fa la foce grossa. Black out della squadra di Michele Catalani che subisce un parziale di 11-2. I biancazzurri provano a reagire grazie ai punti di Chiarastella e Grande, ma è Vigevano a chiudere ancora in avanti.

La Fortitudo nell’ultimo periodo alza il ritmo e la partita cambia padrone. Cuffaro infila una tripla giusta ed Agrigento di squadra si porta avanti. Il sorpasso è collezionato e firmato da Ale Grande che porta i suoi sul +3. Vigevano prova a reagire ma Borsato sbaglia ancora. La “Effe” chiude in avanti e vince il match, il 13esimo di fila.