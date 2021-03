Hanno occupato abusivamente un’abitazione di proprietà di una donna licatese, residente in provincia di Milano, e si sono allacciati in maniera fraudolenta alla rete del gestore, per rifornire di energia elettrica l’immobile.

I carabinieri della Stazione di Licata hanno arrestato cinque persone, tutte originarie del Gambia, con le accuse di invasione di edifici, e furto aggravato di energia elettrica.