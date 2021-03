Licata, nella villa comunale uno dei primi parchi gioco inclusivi della Sicilia

A Licata nasce uno dei primi Parchi Gioco Inclusivi della Sicilia. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti sta letteralmente trasformando la villa comunale “Regina Elena”, facendola diventare un luogo accogliente e sicuro per i più piccoli, e consentendo l’accesso all’area giochi anche ai bambini diversamente abili.

“Si tratta – commentano il sindaco Pino Galanti, la giunta e l’assessore al Patrimonio Violetta Callea – di un bellissimo progetto, ormai in via di realizzazione, fruibile anche ai bambini con difficoltà motoria. Il cemento serve da supporto alla pavimentazione in gomma antitrauma e renderà possibile l’accesso all’area giochi e la fruibilità anche a chi è in sedia a rotelle, compresa la giostra”.

“Francamente – aggiungono gli amministratori del Comune – ci hanno sorpreso non poco certe considerazioni polemiche affidate ai social. Bastava che ci chiedessero il progetto e lo avremmo mostrato. Vorremmo ricordare che stiamo recuperando uno spazio, praticamente, abbandonato, restituendolo alla fruizione, e finalmente sicuro. E’ un regalo che stiamo facendo ai nostri bimbi, ed ai genitori. Sarebbe bello se, magari ogni tanto, si lavorasse all’unisono per rendere Licata migliore”.