Favara e Siculiana, in fiamme due abitazioni. Cause da accertare

Due abitazioni sono state danneggiate da altrettanti incendi, divampati tra la tarda serata di giovedì, e ieri notte, nel territorio della provincia agrigentina. In entrambi i casi le cause degli eventi sono da accertare, e in mancanza di certezze, tutte le ipotesi investigative restano valide: fatto accidentale, oppure, origine dolosa.

A Favara, precisamente in contrada “Milone”, in fiamme un casolare di campagna. A Siculiana, a fuoco il tetto di un’abitazione, attualmente disabitata, in via Montana, nel centro storico della cittadina agrigentina. In entrambi i casi accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri.