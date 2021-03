Covid in provincia di Agrigento, 67 nuovi casi. Nuovo boom di contagi a Canicat

In provincia di Agrigento, nelle ultime 24 ore, accertati 67 nuovi positivi, meno 65 rispetto a ieri, a fronte di 362 tamponi processati. I nuovi casi: 25 a Canicattì, 12 a Palma di Montechiaro, 5 ad Agrigento, e Raffadali, 3 a Licata, e Realmonte, 2 ad Aragona, Caltabellotta, e Racalmuto, 1 a Calamonaci, Campobello di Licata, Casteltermini, Comitini, Favara, Porto Empedocle, Ravanusa, e Sciacca.

“L’Asp, oggi, ha notificato la positività al Covid-19 di 25 nostri concittadini. Un numero di soggetti contagiati elevatissimo che riguarda tutte le fasce di età, in particolare sono diversi gli alunni e gli studenti risultati positivi. Ragion per cui ho provveduto a reiterare la richiesta, rimasta peraltro priva di riscontro, al Presidente della Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, con la quale si chiede la sospensione di ogni attività didattica. Tuttavia, considerato l’elevato numero di contagiati, con apposita Ordinanza ho disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Città dal 29 marzo al 31 marzo, per consentire la sanificazione dei vari edifici scolastici”, dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

I guariti sono stati 18. Ci sono anche 6 nuovi ricoverati. Nessun deceduto. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 7.469 (1 marzo 2020 – 27 marzo 2021). Gli attuali positivi, adesso sono 1.354 (più 49 rispetto a ieri), di cui 1.289 in trattamento domiciliare, e 65 ricoverati ( 49 si trovano in ospedale, 3 in strutture lowcare, e 13 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.931. I deceduti sono 166. I pazienti ricoverati si trovano: 38 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid. Salgono a 13 i ricoverati in terapia intensiva, 9 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 4 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 67.048 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 905 (166 attuali contagiati, 724 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 40 (16 attuali contagiati, e 24 guariti); Aragona 167 (19 attuali contagiati, 145 guariti e 3 deceduti); Bivona 28 (10 attuali contagiati, e 18 guariti); Burgio 21 (13 attuali contagiati, e 8 guariti); Calamonaci 32 (14 attuali contagiati, 17 guariti e 1 deceduto); Caltabellotta 46 (17 attuali contagiati, 28 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (2 attuali contagiati, 74 guariti, 2 deceduti); Cammarata 41 (7 attuali contagiati e 34 guariti); Campobello di Licata 275 (20 attuali contagiati, 245 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 741 (117 attuali contagiati, 609 guariti e 15 deceduti); Casteltermini 134 (41 attuali contagiati, 91 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 33 ( 1 attuale contagiato, e 32 guariti); Cattolica Eraclea 36 (2 attuali contagiati e 34 guariti); Cianciana 52 (27 attuali contagiati, 23 guariti e 2 deceduti); Comitini 24 (18 attuali contagiati, e 6 guariti); Favara 485 (86 attuali contagiati, 394 guariti e 5 deceduti); Grotte 85 (4 attuali contagiati, 79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (4 attuali contagiati e 35 guariti); Licata 488 (21 attuali contagiati, 454 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 10 (2 attuali contagiati e 8 guariti); Menfi 156 (1 attuale contagiato, 148 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (1 attuale contagiato, 45 guariti e 2 deceduti); Montevago 76 (6 attuali contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Naro 122 (1 attuale contagiato, 118 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 398 (118 attuali contagiati, 270 guariti e 10 deceduti); Porto Empedocle 276 (60 attuali contagiati, 211 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 102 (29 attuali contagiati, e 73 guariti); Raffadali 295 (93 attuali contagiati, 197 guariti, e 5 deceduti); Ravanusa 329 (10 attuali contagiati, 315 guariti, 4 deceduti); Realmonte 68 (11 attuali contagiati, e 57 guariti); Ribera 410 (133 attuali contagiati, 268 guariti e 9 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 97 (17 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 67 ( 7 attuali contagiati, 59 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 25 (7 attuali contagiati e 18 guariti); Santa Elisabetta 36 (35 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 169 (19 attuali contagiati, 145 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 17 ( 11 attuali contagiati, 5 guariti e 1 deceduto); Sciacca 584 (91 attuali contagiati, 478 guariti e 15 deceduti); Siculiana 134 (57 attuali contagiati, 75 guariti, 2 deceduti); Villafranca Sicula 17 (14 attuali contagiati, e 3 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 73 casi (61 attuali contagiati e 12 guariti).